قد يمنع "السرطان".. فوائد صحيّة مذهلة للقرع

تحظى العناصر بنكهة اليقطين بشعبية كبيرة في أشهر الخريف الأكثر راحة. لكن اليقطين الحقيقي هو أكثر من مجرد معزز للنكهة للحلويات الموسمية، فهو يتمتع بفوائد صحية مذهلة، وفق موقع health.

القرع هو نوع من القرع الشتوي الذي ينتمي إلى عائلة القرعيات. موطنه الأصلي أميركا الشمالية والوسطى، وله بشرة ناعمة ومضلعة قليلاً ولونها أصفر داكن إلى برتقالي. يشتهر القرع باستخدامه المتنوع في الطهي، بدءًا من الحساء والسلطات وحتى المعلبات والفطائر، كما أنه مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله إضافة مغذية لأي نظام غذائي.

هذه الفاكهة اللذيذة هي قريبة لعائلة البطيخ. حيث يمكن استهلاك كل جزء من اليقطين، بما في ذلك البذور والقشر، مما يجعله خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يركزون على تقليل هدر الطعام. يمكن أيضًا الاستمتاع باليقطين كهريس معلب، مما يساعد محبي اليقطين على تخطي أي عمل تحضيري عندما يريدون تعزيز اليقطين في العصير والكعك والوصفات الأخرى.

إذا كنت من محبي اليقطين وتساءلت يومًا عما يمكن أن يفعله تناول هذا الطعام اللذيذ لصحتك وعافيتك، فإليك أهم ستة فوائد صحية لتناول اليقطين:

1. قد يدعم صحة الأمعاء

الألياف هي عنصر غذائي رئيسي يدعم صحة الأمعاء عن طريق تنظيم الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء والمساعدة في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. يحتوي كوب واحد من هريس اليقطين المعلب على 7 جرام (جم) من الألياف، وهو ما يقرب من 30٪ من القيمة اليومية.

وتشير بعض البيانات إلى أن قشر اليقطين يحتوي على السكريات غير القابلة للذوبان في الكحول، والتي تميل إلى تقليل حمض الصفراء ودعم نمو الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

2. قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

وبما أن تطور بعض أنواع السرطان يرتبط بزيادة الإجهاد التأكسدي، فمن المستحسن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تمت دراسة اليقطين لخصائصه المضادة للسرطان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محتواه الغني بمضادات الأكسدة. وقد تم الإبلاغ عن أن خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، مثل سرطان الثدي والمستقيم والرئة، أقل بين أولئك الذين يتناولون اليقطين. تناول المزيد من بذور اليقطين.

وتشير بيانات أخرى إلى أن اليقطين قد يمنع تطور سرطان البروستاتا، على الرغم من أن هناك حاجة لدراسات بشرية عالية الجودة لتأكيد هذه العلاقة.

3. قد يدعم صحة المناعة

يعد اليقطين مصدرًا طبيعيًا للعديد من العناصر الغذائية الداعمة للصحة المناعية، بما في ذلك فيتامين C والزنك والسيلينيوم. وبما أن الترطيب المناسب يمكن أن يؤثر على صحة المناعة أيضًا، فإن حقيقة أن 90٪ من اليقطين عبارة عن ماء تساعد في تسليط الضوء على سبب آخر يجعل هذا الطعام جزءًا مهمًا من نظام غذائي يدعم صحة المناعة.

أخيرًا، نظرًا لأن 70% من جهاز المناعة لدينا موجود في أمعائنا، فإن دعم صحة الأمعاء عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل اليقطين، يمكن أن يؤثر على صحتنا المناعية أيضًا.

4. قد يدعم إدارة الوزن

تظهر البيانات باستمرار أن زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات غير النشوية ترتبط بفقدان الوزن.

يعد تضمين اليقطين في نظامك الغذائي طريقة سهلة لإدراج المزيد من المنتجات في نظامك الغذائي. حيث يحتوي كوب واحد من مكعبات اليقطين الخام على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية – حوالي 30 سعرة حرارية لكل كوب. في الواقع، قد تساعد الألياف الموجودة في اليقطين أيضًا في دعم التحكم في الوزن، حيث ثبت أن هذه العناصر الغذائية تدعم الشبع.

5. قد يدعم صحة العين

اليقطين مليء بفيتامين A الذي يدعم صحة العين والكاروتينات اللوتين والزياكسانثين.

كما أن اللوتين وزياكسانثين هما الكاروتينات الغذائية الوحيدة التي تتراكم في شبكية العين، وتحديداً البقعة، وتسمى الصبغات البقعية. وقد تبين أن استهلاك هذه الكاروتينات يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي.

6. قد يدعم ضغط الدم الصحي

يعتبر اليقطين مصدرًا طبيعيًا للعديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. حيث تم التركيز على هذه العناصر الغذائية الثلاثة في النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH Diet)، وهو نظام غذائي يساعد الأشخاص على التحكم في ارتفاع ضغط الدم من خلال خياراتهم الغذائية.

يعد اليقطين أيضًا طعامًا لذيذًا يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، وهو جانب آخر من هذا الطعام قد يفيد ضغط الدم الصحي.