قشر الموز كنز مفيد للبشرة.. إليكم التفاصيل

الموز هي من أفضل الفواكه التي يحبها الصغار والكبار، مذاقه الرائع ونكهته الفريدة، فيما يحتوي الموز على العديد من المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها دور كبير في تعزيز صحة الجسم، فهو غني بالبوتاسيوم ويساعد على رفع معدل الذكاء ومنح الجسم جميع ما يحتاج إليه.

وفي السطور التالية تعرف على فوائد قشر الموز.

فوائد قشور الموز:

ويمكنك استعمال قشور الموز في العديد من الأمور التي تعود عليك بالفائدة أبرزها علاج جميع مشاكل الشعر والوجه، فيمكنك إدراج قشور الموز في وصفات كثيرة، وفيما يلي سنوضح أهم هذه المكونات، وهي كما يلي:

قشور الموز

ملعقتان من عصير الليمون

كوب من الحليب

طريقة التحضير:

حتى تتمكن من تحضير وصفة قشور الموز بشكل صحيح، يجب عليك اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في السطور التالية:

إحضار كمية ملائمة من قشور الموز ووضعها في الخلاط مع الفرم حتى تصبح ناعمة جدًا، يتم وضع عصير الليمون تدريجياً المكونات مع استمرار الخلط بشكل جيد، التأكد من تنظيف وغسل الشعر بصورة جيدة، بعد ذلك يتم وضع الخلطة فوقه مع ترك الوصفة لمدة ثلاثون دقيقة، يغسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو.