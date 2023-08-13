قصر النظر .. الأعراض وطرق العلاج

يعتبر قصر النظر من أبرز المشاكل الطبية التي يعاني منها الكثير من الناس، ، وهو مرض بصري شائع، حيث يستطيع المصابون به رؤية الأشياء القريبة بوضوح، بينما تبدو الأشياء البعيدة ضبابية.

أوضح تجمع الرياض الصحي الأول في المملكة العربية السعودية، أهم الأعراض المصاحبة لقصر النظر، وأكثر الفئات المعرض للإصابة به، وأبرز طرق العلاج.

وقال تجمع الرياض الصحي الأول في منشور له عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قصر النظر هو عبارة عن نوع من أنواع العيوب الانكسارية، كما أنه يعد أكثرها شيوعاً.

وتابع موضحاً إن الشخص المصاب بهذا المرض، يرى الأشياءَ القريبة بوضوح، بينما يصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة، لافتاً إلى أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بقصر النظر، هم: الأطفال، ومن هم في مرحلة البلوغ، وكذلك من لديه تاريخ عائلي للمرض.

وأشار التجمع إلى أن أبرز أعراض مرض قصر النظر، تتضمن: صعوبة الرؤية للأشياء البعيدة، صداع نتيجة إجهاد العينين، رمش وفرك العينين باستمرار.

وأضاف تجمع الرياض الصحي الأول في منشوره، إن أبرز طرق التكيف والعلاج الخاصة بمرض قصر النظر، تتمثل في ارتداء النظارات الطبية والعدسات اللاصقة، وكذلك إجراء جراحات تصحيح النظر.