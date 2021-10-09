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قصر النظر يهدد العالم بحلول العام 2050‏

9 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2021 6:24 مساءً
قصر النظر عند الأطفال

قصر النظر عند الأطفال

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بحلول العام 2050 من المتوقع أن يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من قصر النظر. هذا ما تكشفه دراسة علمية حديثة حول ‏تداعيات خطيرة لزيادة وقت التعرض للشاشات بالنسبة للأطفال والشاشات‎.‎

وكشفت الدراسة، التي أجريت في معهد أبحاث الرؤية والعيون في جامعة أنغليا روسكين البريطانية، ونشرت نتائجها في “ذا لانسيت ‏ديجيتال هيلث”، أن “المستويات العالية من التعرض للشاشات يمكن أن تزيد من خطر قصر النظر بنسبة تصل إلى 80 بالمئة‎”.‎

وأكد الباحثون الارتباط بين وقت الشاشات وزيادة مخاطر وشدة قصر النظر لدى كل من الأطفال والشباب، وذلك عبر دراستهم التي ‏شكلت جهداً دولياً ضم مساهمات من علماء من المملكة المتحدة والصين وسنغافورة وأستراليا. وتم تحليل أكثر من 3000 دراسة سابقة ‏تركز على العلاقة بين قصر النظر ووقت شاشة الجهاز الذكي. شملت جميع هذه البيانات أفراداً لا تزيد أعمارهم عن 33 عاماً‎.‎

أدت هذه العملية التحليلية إلى استنتاج مفاده أن المستويات العالية من وقت استخدام شاشة الجهاز الذكي لها صلة بنسبة تزيد بنسبة 30 ‏بالمئة تقريباً بالإصابة بقصر النظر‎.‎

كما أفاد الباحثون بأنه عندما يقترن المستخدمون كثيراً من وقت استخدام الهاتف أو الجهاز اللوحي مع الاستخدام المفرط للكمبيوتر، فإن ‏هذا الخطر يقفز بنسبة تصل إلى حوالي 80 بالمئة‎.‎

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