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قلبك في خطر إذا عجز عن القيام بهذا الفعل في 90 ثانية

13 - مارس - 2021
آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 6:48 مساءً
أمراض القلب

أمراض القلب

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كشفت دراسة حديثة عن اختبار واحد من السهل إجراؤه داخل المنزل لقياس صحة القلب، لكن إذا استغرق أدائه أكثر من 90 ثانية أو دقيقة واحدة فإن صحتك في خطر.

ويُظهر البحث الجديد الذي تم عرضه في ديسمبر/ كانون الأول 2020 في “EACVI – Best of Imaging” وهو مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن كل ما تحتاجه لاختبار صحة قلبك هو ساعة توقيت وصعود السلالم.

ونظرت الدراسة في 165 مريضا يعانون من مرض الشريان التاجي أو يشبته في إصابتهم به، وكتب لهم علاجا بممارسة تمرينات رياضية، وبعد قيامهم بنوبة شاقة من التمرين استراحوا لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم طُلب منهم الصعود سريعا 60 درجة في السلم دون حصولهم على استراحة ولكن أيضا دون الركض، وتم تسجيل وقتهم وقياس قدرتهم على التمرين كـ”مكافئ أيضي”، والتي تُعرّف على أنها كمية الأكسجين المستهلكة أثناء الراحة.

واكتشف الباحثون أن المرضى الذين صعدوا السلم في أقل من 40 إلى 45 ثانية حققوا أكثر من 9 إلى 10 “مكافئ أيضي”، وهو معدل مرتبط بانخفاض معدل الوفيات، أما المرضى الذين استغرقوا 90 ثانية أو أكثر لصعود السلالم حققوا أقل من 8 “مكافئ أيضي”، وهو ما يترجم إلى معدل وفيات من 2 إلى 4% في العام، أو 30% في عقد من الزمن.

وقال مؤلف الدراسة، جيسوس بيتيرو، وهو طبيب القلب في مستشفى جامعة آكورونيا بإسبانيا ، في بيان: “إن اختبار السلالم هو طريقة سهلة للتحقق من صحة قلبك”.

وتابع: “إذا استغرقت أكثر من دقيقة ونصف لتصعد 4 طبقات من السلالم، فإن صحتك دون المستوى الأمثل، وسيكون من الجيد استشارة الطبيب”.

ووفقا لدراسة أجريت في عام 2016 من جمعية القلب الأمريكية ، فإن 45% من جميع النوبات القلبية في الولايات المتحدة “صامتة” ، مما يعني أنها تحدث بدون أعراض، ولهذا من المهم الحفاظ على صحة القلب.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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