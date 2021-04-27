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قوموا بتجربة هذه الطريقة لتناول المشاوي دون الإضرار بالجسم

27 - أبريل - 2021
اللحوم المشوية

اللحوم المشوية

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قالت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، الروسية نوريا ديانوفا، إنه من أجل حماية جسمك عند تناول المشاوي، تحتاج إلى اختيار نوع من اللحوم أقل دهنية، وكذلك استخدام مبدأ الجمع.

وأضافت لقناة “زفيزدا” الروسية: “إذا تناولت حصة واحدة من اللحم، فأنت بحاجة إلى ضعف كمية الألياف – الخضروات. الخضروات الطازجة هي الأفضل، لكن يمكنك شويها أيضًا إذا لم تكن محترقة جدًا. كما أن الألياف ستقلل أيضًا من التأثير السلبي على الجسم من القشرة المسببة للسرطان على اللحوم”.

وفقًا لها، يجب تطبيق مبدأ “1: 2” مع كل حصة لاحقة. في هذه الحالة، يُنصح باستبعاد الوجبات الخفيفة المالحة والتحكم في كمية الكحول.

وأضافت هناك معدل لاستهلاك الكحول، ومن المستحسن أن تحاول، مع معرفة وزنك، السيطرة عليه. يجب أن نفهم أن تخلص الجسم من الكحول عند النساء أبطأ منه عند الرجال. على سبيل المثال، يبلغ وزن الفتاة 60 كغ، ووزن الرجل 80-100 كغ. وأوضحت ديانوفا أنه كلما قل وزن الجسم، زاد وقت التخلص من الكحول.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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