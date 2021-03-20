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قوموا بهذه الأنشطة الترفيهية للتقليل من خطر الإصابة بالخرف

منذ ساعة واحدة
زيادة شدة التمارين لا تؤثر على معدلات الوفاة لدى كبار السن

كبار السن - تعبيرية

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كشفت دراسة جديدة، أن بعض الأنشطة الترفيهية المحفزة فكريا تقلل من خطر الإصابة بالخرف، ولكن هذه الأنشطة تختلف بين الرجال والنساء.

وفي الدراسة التي أجراها باحثو جامعة لندن، درس الباحثون بيانات 8000 متطوع فوق سن الـ 50، وتتبعوا حالتهم لمدة 15 عاما.

ووجد الباحثون أن قراءة النساء للصحف بانتظام تجعلهن أقل عرضة لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 35% من اللاتي لا يمارسن هذه العادة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كان الرجال أقل عرضة لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 36% عندما يستخدمون الهاتف المحمول بانتظام، في حين لم يمنح نفس النشاط النساء أي حماية.

وكشف التحليل أن الأشخاص المتزوجين الذين يشاركون في هواية ما، أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بالخرف.

وقالت المؤلفة الأولى للدراسة باميلا ألميدا- ميزا، وهي طالبة دكتوراة في جامعة لندن: ”ثبت أن بعض عوامل خطر الإصابة بالخرف قابلة للتعديل، مثل صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الاكتئاب“.

وأضافت: ”النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تساهم في الأدلة التي تبين أنه بالإضافة للإجراءات المتبعة بالفعل، يمكننا تزويد أدمغتنا بالقدرة على تحمل الضرر مع الاحتفاظ بالقدرات الوظيفية عن طريق اختيار انخراط من في سن الـ 50 فما فوق في نمط حياة ممتع“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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