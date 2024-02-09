قوي مناعتك بالزبيب.. اعرف أبرز الفوائد

تعتبر الفواكه المجففة والمكسرات من الوجبات الخفيفة والصحية، ومن أبرزها الزبيب الذي يقدم الكثير من الفوائد على الصحة العامة، كما يمكنك تناولها في أي وقت، فهي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، ولها العديد من الفوائد الصحية، وتعد أحد هذه الفواكه الجافة هي الزبيب، الذي يعمل على تحسين عملية الهضم إلى إدارة مستويات ضغط الدم ومنحك نفسًا منتعشًا، وذلك وفقا لموقع healthshots.

ما هي فوائد الزبيب:

​

-التخلص من الحموضة

إذا كنت تعاني من مشاكل الحموضة، فيجب عليك تناول الزبيب لنظامك الغذائي.

-يحسن الرؤية

مليئة بفيتامين C والمغذيات النباتية البوليفينولية ومضادات الأكسدة، ولذا فهو مفيد لعينيك. يساعد على تحسين نظرك.

-مفيد للأسنان واللثة

يساعد تناوله على علاج تورم الأسنان واللثة، وذلك بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات.

-يقلل فرص الإصابة بالسرطان

يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي تقلل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

-يعالج ارتفاع ضغط الدم

تناوله وإدراجه في نظامك الغذائي يساعد على تقليل مستوى الكولسترول السيء في الجسم، والذي بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-يعالج السعال الجاف

فهو لا يساعد في التخلص من السعال الجاف فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل التهيج وتهدئة الحلق.

– يخفف الصداع

إذا كنت تعاني من الصداع المستمر، عليك أن تحاول تناول الزبيب.

– يتحكم في رائحة الفم الكريهة

قد يساعدك مضغ الزبيب على التخلص من رائحة الفم الكريهة .