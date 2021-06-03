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كارثة تهدد "جيل كامل" بسبب جائحة كورونا

3 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 4:29 مساءً
الشلل عند الأطفال

آثار كارثية لكورونا على حقوق الأطفال

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تخطت جائحة كورونا وتداعياتها كافة التوقعات، على جميع المستويات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك الصحية.

وكشفت دراسة سنوية لمنظمة “كيدزرايتس” أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل خطير على حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، محذرة من “كارثة لجيل كامل” إذا لم تتخذ الحكومات إجراءات.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، إن ملايين الأطفال حرموا من التعليم بسبب القيود الصحية، ما يتسبب بعواقب طويلة الأمد على صحتهم الجسدية والعقلية.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية، لم يتمكن أكثر من 168 مليون طفل من الذهاب إلى المدرسة، في حين أن طفلا من بين كل ثلاثة أطفال في العالم ليس بإمكانه متابعة الدروس الافتراضية.

وعانى 142 مليون طفل إضافي حرمانا ماديا عندما تضرر الاقتصاد العالمي جراء الوباء، ولم يعد 370 مليون طفل يحصلون على وجبات في المدرسة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مؤلفو الدراسة أن 80 مليون طفل قد لا يحصلون على اللقاحات الروتينية لأمراض أخرى بسبب الضغط الذي تواجهه أنظمة الرعاية الصحية.

وتتصدر آيسلندا وسويسرا وفنلندا “مؤشر كيدز رايتس 2021” الذي يصنف 182 بلدا بناء على امتثالها للاتفاق الدولي لحقوق الطفل. وتأتي تشاد وأفغانستان وسيراليون في المرتبة الأخيرة.

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