الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كارثة جديدة .. مرض خطير جداً ينتشر بين المثليين جنسياً في فلوريدا!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 29 - يونيو - 2022 11:46 مساءً
ياحثون في مختبر (أرشيفية)

ياحثون في مختبر (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

وصف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) انتشار مرض المكورات السحائية بين المثليين في ولاية فلوريدا الأمريكية بأنه “واحدة من أسوأ حالات تفشي مرض المكورات السحائية بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة”.

وفي بيان صحفي له، وصف مركز السيطرة على الأمراض تفشي المكورات السحائية من المجموعة المصلية “C” الذي ينتشر بشكل أساسي بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، تم الإبلاغ عن حوالي نصف الحالات بين الرجال من أصل إسباني

والمجموعة المصلية هي مجموعة من البكتيريا تحتوي على مستضد مشترك

من جهته، يبحث مركز السيطرة على الأمراض، الذي يحقق في تفشي المرض جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة في فلوريدا، في تفشي مجموعة مصلية “B” من المكورات السحائية بين طلاب الجامعات في مقاطعة ليون بولاية فلوريدا

وأصدرت وزارة الصحة في فلوريدا أول تنبيه حول تفشي المرض في مقاطعة ليون في أبريل، إذ يحدث مرض المكورات السحائية بسبب بكتيريا النيسرية السحائية، ويمكن أن يسبب عدوى مميتة في مجرى الدم أو التهاب السحايا، وهي عدوى تصيب بطانة الدماغ أو النخاع الشوكي

وتنتشر البكتيريا من خلال الاتصال الوثيق، مثل السعال أو التقبيل، في حين أن الأعراض الأكثر شيوعا للمرض هي الحمى أو الصداع أو الطفح الجلدي الأرجواني

هذا ويشجع مركز السيطرة على الأمراض الرجال المثليين وثنائيي الجنس في فلوريدا للحصول على لقاح المكورات السحائية (أو MenACWY) ، وهو مجاني من خلال موارد المقاطعة في فلوريدا

من جانبه، قال خوسيه روميرو، مدير المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، إن التطعيم “هو أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض الخطير ، الذي يمكن أن يصبح مميتًا بسرعة”

وأضاف: “أولئك الذين يسافرون إلى فلوريدا يتحدثون إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول الحصول على لقاح MenACWY”

    المزيد من الصحة

    ما علاقة هذا الهورمون بانخفاض نسبة إصابة النساء بالصدفية؟
    الاستيقاظ باكرًا مشكلة مزعجة.. إليكم أسبابها وطرق معالجتها!
    مجّانًا وبعيدًا عن المكمّلات.. هذه النباتات مخزنٌ للفيتامينات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟