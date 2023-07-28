كارثة صحية.. دواء للأطفال في دولة عربية ملوث بمواد "كيميائية سامة"!

أظهر اختبار أجرته وكالة بلومبيرغ على دواء لعلاج حالات البرد عن الأطفال عن كارثة طبية حقيقية، في كشف يعد الأحدث في سلسلة من الاكتشافات المثيرة للقلق حول الأدوية التي يستخدمها الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للوكالة فقد تبين من خلال الاختبار أن الدواء المسمى “كولد آوت” والذي يباع في صيدليات العراق “ملوث بمواد كيميائية سامة”.

وأشارت الوكالة إلى أت زجاجة واحدة من هذا الدواء والتي تم شراؤها من صيدلية في بغداد في مارس الماضي كانت على 2.1 في المئة من مادة “غلايكول الإثيلين” بحسب نتائج فحص اجراها مختبر “Valisure” الأميركي المستقل.

وتشير الوكالة إلى أن هذه النسبة تعادل حوالي 21 ضعفا للحد المقبول من مادة ” غلايكول الإثيلين”، مضيفة أن كمية صغيرة من هذه المادة تعد قاتلة للبشر وكانت قد لعبت دورا في حالات وفاة جماعية لأطفال بسبب شراب سعال هندي في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.

تؤكد بلومبيرغ أنها أطلعت منظمة الصحة العالمية ومسؤولين عراقيين وهنودا على نتائج الاختبار في 8 يوليو الجاري.

وتوضح الوكالة أن منظمة الصحة العالمية وجدت أن النتائج التي توصل إليها مختبر ” Valisure ” كانت مقبولة. وأكدت أنها ستصدر تنبيها في حال أكدت الحكومة العراقية أن هذا المنتج يباع في الصيدليات.

وتقول الوكالة إنه لم يتم الإعلان عن إصدار أي تنبيه عام حتى الآن.

تؤكد بلومبيرغ أنها زودت منظمة الصحة العالمية والسلطات العراقية بنتائج الاختبار واسم وموقع الصيدلية في بغداد التي تم شراء الدواء منها.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، سارة شيبارد، في رسالة بعثتها بالبريد الإلكتروني هذا الأسبوع إن العراق يواصل “محاولة الحصول على عينات لتأكيد أو نفي ما إذا كان هذا المنتج موجود أو معروض للبيع”.

وتبين أنه من أجل إصدار تنبيه يجب أن تقتنع منظمة الصحة العالمية والدولة العضو فيها (العراق) بأن المنتج كان بالفعل معروضا للبيع في مكان محدد”.

وتابعت شيبارد: “سنصدر تنبيها بمجرد حصولنا على تأكيد للمعلومات من العراق”.

وتشير عبوات “كولد آوت” التي تم العثور عليها في العراق إلى أنها صنعت في يناير 2022، وفقا لبلومبيرغ.

بالمقابل أكدت وزارة الصحة العراقية أن الموضوع ليس جديدا، وأن العراق لديه ضوابط صارمة لاستيراد وتوزيع الأدوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لموقع “الحرة”، أن وزارة الصحة العراقية أصدرت قبل عدة أشهر ردا رسميا حول الموضوع.

وأضاف البدر أن العراق لديه ضوابط صارمة لاستيراد وتداول الأدوية ومع ذلك تحصل بعض المخالفات.

ولم يرد البدر على سؤال بشأن ما إذا كانت السلطات الصحية قد سحبت بالفعل هذا المنتج من الأسواق أو تمت محاسبة الجهات المسؤولة عن إدخاله للبلاد.

وهذه هي المرة الخامسة خلال عام التي تتوصل فيها الاختبارات إلى أن احتواء أدوية هندية على مستويات عالية من مادة “غلايكول الإيثيلين”.

فبالإضافة إلى الحالات المكتشفة في غامبيا وأوزبكستان، حددت اختبارات أجرتها مختبرات حكومية منتجات ملوثة أخرى من نفس المصدر في جزر مارشال وليبيريا، على الرغم من عدم حصول أية وفيات مرتبطة بهذه الأدوية حتى الآن.