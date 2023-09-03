أضرار صحية خطيرة لكتم العطس.. هل تصل للوفاة؟

يميل كثيرون إلى عدم إطلاق “العطس” إن كانوا في أماكن العمل أو في مواقع مزدحمة، تجنبا للإحراج أحيانا ومحاولة لمنع نشر عدوى البرد أحيانا أخرى، لكن علماء حذروا مؤخرا من “كتم العطسة”.

وقال ميشائيل دييج إنك “إن حاولت كتم عطستك فإن ذلك قد يؤدي إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في أنفك، أو أن يؤدي لتمزق في الأذن”، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن “الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس، وإذا تم سد الأنف لكتم العطس، فإن الهواء يبحث عن طريق آخر للخروج، على سبيل المثال عن طريق الأذن، وفي هذه الحالة قد يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن”.

كما قد يؤدي كتم العطس إلى انتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى، مسببا الإصابة بالتهابات مؤلمة، وربما ينتج عنه أيضا نزف الأنف أو نزف بياض العين، بحسب الطبيب.

وينصح ديبج بعدم كتم العطس، مع مراعاة استخدام منديل ورقي أو حتى المرفق، منعا لانتشار الجراثيم في الهواء.

مخاطر أخرى لكتم العطس

فيما يلي بعض الأضرار الصحية التي قد تنتج عن كتم العطس:

1. تمزق طبلة الأذن

عندما يتراكم الضغط في جهازك التنفسي أثناء كتم العطاس، قد يتحرك بعض الهواء باتجاه أذنيك. يمر هذا الهواء المضغوط في قناة تسمى “استاكيوس” تتصل بالأذن الوسطى وطبلة الأذن، ومن الممكن أن يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن، والتسبب في فقدان السمع.

يجدر بالذكر أن معظم التمزق في طبلة الأذن يلتئم دون علاج في غضون أسابيع قليلة، على الرغم من الحاجة إلى الجراحة في بعض الحالات.

2. التهاب الأذن الوسطى

يساعد العطاس على تنظيف أنفك من الأشياء الغريبة التي قد تضرك، مثل البكتيريا، يمكن أن تؤدي إعادة توجيه الهواء إلى أذنيك من الممرات الأنفية إلى نقل البكتيريا أو المخاط الذي يحتوي البكتيريا، إلى الأذن الوسطى، مما يتسبب في حدوث التهاب.

غالبًا ما تكون هذه الالتهابات مؤلمة جدًا. أحيانًا ما تزول التهابات الأذن الوسطى دون علاج، ولكن في حالات أخرى تكون هناك حاجة لتناول المضادات الحيوية.

3. تلف الأوعية الدموية في العين أو الأنف أو طبلة الأذن

في حين أنه نادر الحدوث، إلا أنه من الممكن أن تتلف الأوعية الدموية في عينيك أو أنفك أو طبلة الأذن عند العطس. يمكن أن يتسبب الضغط المتزايد الناتج عن العطس في ضغط الأوعية الدموية في الممرات الأنفية وانفجارها.

عادة ما تسبب هذه الإصابة أضرارًا سطحية في مظهرك، مثل احمرار عينيك أو أنفك.

4. إصابة الحجاب الحاجز

الحجاب الحاجز هو الجزء العضلي من صدرك والذي يقع فوق البطن، وقد لاحظ الأطباء أحيانا حالات من احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز، مما قد يشعرك بألم في صدرك بعد العطس بسبب ضغط الهواء الإضافي، وفي حالات نادرة يؤدي احتباس الهواء المضغوط في الحجاب الحاجز إلى انهيار الرئتين لدى الأشخاص الذين يحاولون الإمساك أو كتم العطاس، هذه إصابة تهدد الحياة وتتطلب دخول المستشفى على الفور،

5. تمدد الأوعية الدموية

وفقًا للخبراء ، يمكن أن يؤدي الضغط الناجم عن العطس إلى تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ. تضعف أحد الأوعية الدموية في الدماغ وتتسبب في تمزقها بسبب الارتفاع اللحظي لضغط الدم، هذه إصابة تهدد الحياة ويمكن أن تؤدي إلى نزيف في الجمجمة حول الدماغ.

6. تلف الحلق

اكتشف الأطباء حالة واحدة على الأقل لشخص تمزق مؤخرة الحلق نتيجة العطس. تم الإبلاغ عن أن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا الذي قدم هذه الإصابة كان يعاني من قدر كبير من الألم ، وكان بالكاد قادرًا على التحدث أو البلع.

قال إنه شعر بإحساس طقطقة في رقبته ، والتي بدأت تنتفخ ، بعد أن حاول الإمساك بالعطس بإغلاق فمه وقرص أنفه في نفس الوقت. هذه إصابة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

7. كسور في الأضلاع

أبلغ بعض الأشخاص ، غالبًا من كبار السن ، عن كسر في الضلوع نتيجة للعطس. لكن الإمساك بالعطس يمكن أن يتسبب أيضًا في كسر الضلع ، لأنه يتسبب في دفع هواء عالي الضغط إلى رئتيك بقوة كبيرة.