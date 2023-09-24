كرات التوتر والقلق.. فوائدها وفعاليتها وحدود أدائها

يمكن أن تكون كرات التوتر أداة مفيدة لإدارة التوتر والضغط المؤقت من خلال توفير إلهاء ملموس وتعزيز الاسترخاء، فهي ناعمة ومرنة وسهلة الضغط مصممة لتوفير منفذ مادي للتوتر والتوتر والطاقة العصبية.

يمكن أن توفر تجربة اللمس والضغط المتكرر على كرات التوتر إلهاءً حسيًا مهدئًا يعيد توجيه انتباهك بشكل فعال بعيدًا عن القلق، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فهي أداة عملية وسهلة الاستخدام لإدارة نوبات التوتر القصيرة.

هل كرات التوتر فعالة؟

تختلف فعالية كرات التوتر بين الأفراد وتعتمد على الموقف المحدد والأسباب الكامنة وراء التوتر أو القلق. في حين أن البعض قد يجدها مفيدة لتخفيف التوتر الخفيف، إلا أن الأبحاث حول فعاليتها مختلطة.

بحثت إحدى الدراسات في تأثير استخدام كرة التوتر كوسيلة لتشتيت الانتباه على التوتر والعلامات الحيوية ومستويات الراحة لدى مرضى غسيل الكلى. شمل البحث 45 شخصًا، مع مجموعة واحدة تستخدم كرة الضغط أثناء جلسات غسيل الكلى.

وفي حين لم تكن هناك تغييرات كبيرة في العلامات الحيوية أو مستويات الراحة، إلا أن كرة التوتر ساعدت في تقليل التوتر لدى المجموعة التي استخدمتها.

وجدت دراسة أخرى أن كرات الضغط المستخدمة أثناء إجراءات تفتيت حصوات الكلى أو الحالب لها تأثير إيجابي على تقليل مستويات الألم لدى المرضى.

ومع ذلك، فإنها لم تؤثر بشكل كبير على مستويات القلق أثناء الإجراء. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم فعالية كرات التوتر في إدارة الألم والقلق بشكل أفضل في هذا السياق.

هل يمكن لكرات التوتر أن تساعد في علاج القلق؟

قد تكون كرات التوتر مفيدة للقلق في بعض الحالات. إنها تمنحك شيئًا ملموسًا للتركيز عليه ويمكن أن تساعدك على الاسترخاء عن طريق الضغط والإفراج. لكن ضع في اعتبارك أنها تعمل بشكل مختلف من شخص لآخر وعادة ما تكون أفضل لعلاج القلق الخفيف.

قد توفر كرات التوتر راحة مؤقتة من القلق الظرفي (الحالة) من خلال تقديم إلهاء حسي. بالنسبة للقلق العام (السمة) طويل الأمد، يمكن أن تكون جزءًا من استراتيجية استرخاء أوسع ولكنها قد لا تكون الحل الوحيد.

ما هي فوائد الضغط على كرة التوتر؟

يمكن أن يوفر الضغط على كرة الضغط العديد من الفوائد المحتملة، بما في ذلك:

تقليل التوتر: قد تساعد كرات التوتر في تقليل الضغط والتوتر من خلال توفير منفذ مادي للطاقة العصبية.

الاسترخاء: قد تؤدي حركة الضغط والإفراج المتكررة إلى تعزيز الاسترخاء والشعور بالهدوء.

تحسين التركيز: قد يساعد استخدام كرة الضغط على تحسين التركيز، خاصة أثناء لحظات التوتر أو القلق.

الإلهاء اللمسي: يوفر إلهاءً ملموسًا وحسيًا يمكنه صرف الانتباه بعيدًا عن الأفكار أو المواقف المسببة للقلق.

قوة اليد: الاستخدام المنتظم لكرات الضغط يمكن أن يساعد في تقوية عضلات اليد والساعد، مما قد يكون مفيدًا لالتهاب المفاصل أو كجزء من العلاج الطبيعي.

اليقظة الذهنية: يمكن أن يكون الضغط على كرة التوتر بمثابة شكل من أشكال ممارسة اليقظة الذهنية، مما يساعدك على البقاء ثابتًا في اللحظة الحالية.

تخفيف التوتر المحمول: كرات التوتر صغيرة ومحمولة، مما يجعلها أداة مريحة أثناء التنقل لتخفيف التوتر.

كيفية استخدام كرة التوتر

لاستخدام كرة الضغط، أمسكها بيد واحدة واضغط عليها بقوة، ثم حرّرها. كرر حركة الضغط والإفراج هذه للمساعدة في تقليل التوتر والضغط. يمكنك استخدامه أثناء الجلوس أو الوقوف أو أثناء لحظات التوتر أو القلق للاسترخاء.

كم من الوقت يجب عليك الضغط على كرة التوتر؟

اضغط على كرة التوتر طالما أنها تقلل التوتر والضغط بشكل فعال. قد يجد بعض الأشخاص أنه من المفيد الضغط على كرة الضغط وإطلاقها لبضع ثوانٍ، بينما قد يستخدمها آخرون لعدة دقائق. ليس هناك حد زمني صارم، لذا استخدمه كأداة للاسترخاء وتخفيف التوتر الذي يناسبك بشكل أفضل.

ما هي حدود كرة التوتر؟

في حين أن كرات التوتر يمكن أن تكون مفيدة لتخفيف التوتر والاسترخاء، إلا أن لها حدودها وقد لا تعالج جميع جوانب التوتر أو القلق.

فيما يلي بعض القيود والأشياء التي لا تفعلها عادةً كرات التوتر:

الضغوطات المعقدة: قد لا تعالج كرات التوتر بشكل فعال مصادر التوتر المعقدة أو متعددة الأوجه، مثل التوتر المرتبط بالعمل أو مشاكل العلاقات.

اضطرابات القلق الشديدة: إذا كنت تعاني من اضطرابات القلق مثل اضطراب القلق العام أو اضطراب الهلع، فمن غير المرجح أن توفر كرات التوتر وحدها راحة كافية.

إدارة التوتر على المدى الطويل: على الرغم من أنها يمكن أن توفر راحة مؤقتة، إلا أن كرات التوتر ليست حلاً شاملاً لإدارة التوتر على المدى الطويل. غالبًا ما تتطلب إدارة التوتر بشكل فعال مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك العلاج والتمارين الرياضية وإجراءات نمط الحياة.