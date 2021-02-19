الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"كرمال عيونك".. مجموعة الأغذية التي تحافظ على سلامة أبصارنا

19 - فبراير - 2021
فحص العينين

فحص العينين

A A A
طباعة المقال

مع كثرة الملوثات التي تحيط بأجسامنا يومياً، يعتبر الحفاظ على صحة العين وسلامتها، من الأولويات التي ينبغي الأخذ بها بكل الوسائل المتاحة.

وتؤكد الأبحاث الأخيرة على دور التغذية في الحفاظ على صحة العيون وتقليل المشاكل ذات الصلة.

وفي تقرير طبي لموقع “ميديكال نيوز توداي” الطبي، استعرض فيه مجموعة من الأغذية التي تعزّز صحة العيون، بناء على دراسات وأبحاث صحية:

  • الأسماك

تتميز الأسماك بغناها بأحماض “أوميغا 3″، والتي تلعب دورا مهما في حماية العينين من الجفاف، وخصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة.

  • المكسرات

إلى جانب غناها بأوميغا 3، فإن المكسرات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “إي”، والذي يحمي العين من التلف المرتبط بالتقدم في العمر.

  • الحمضيات

تحتوي الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على معدلات عالية من فيتامين “سي” الذي توصي به دراسات عديدة للمحافظة على صحة العينين.

  • الخضراوات الورقية

يعد “اللوتين” و”الزياكسانثين” من المكملات الغذائية التي توجد في الخضراوات الورقية بكثرة، وهي ذات تأثير إيجابي على العينين.

  • الجزر

يعطي الفيتامين “أي” و”بيتا كاروتين” الجزر لونه البرتقالي، كما أن لهما دورا مهما في الرؤية، لاحتوائهما على بروتين “رودوبسين”، الذي يساعد الشبكية على امتصاص الضوء بفعالية ويحافظ على صحتها.

  • البيض

تقلل المركبات الموجودة في البيض مثل “اللوتين” و”الزياكسانثين” من خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر، كما أنها تعد مصدرا جيدا للزنك وفيتاميني “إي” و”سي”.

  • الماء

ينصح الأطباء بشرب كميات كبيرة من الماء لمنع جفاف العينين الذي قد يتسبب بأعراض خطيرة إذا تم تجاهله.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من الصحة

الإكزيما
6 مشاكل جلدية تتطلّب تدخّلًا طبيًا عاجلًا
الميسوفونيا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك
لماذا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك؟
أوميغا 3
هل من علاقة بين الأوميغا 3 وتقليل خطر الألزهايمر؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
الكبد
الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد