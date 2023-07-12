كل ما تريد معرفته عن "دايت" الماء

خسارة الوزن تعتبر هاجساً بالنسبة لمعظم الأشخاص؛ لذا يسعى العديد من الناس إلى حرق الدهون الزائدة لديهم، والتخلص منها في أسرع وقت ممكن، عن طريق مجموعة مختلفة من الحميات الغذائية، ومنها دايت الماء.

ما هو دايت الماء

هو طريقة من طرق خسارة الوزن، التي أصبحت شائعة بين الناس، تعتمد بشكل رئيسي على شرب كميات كبيرة من الماء خلال اليوم، دون تناول أي وجبة من الطعام، وتتراوح مدة دايت الماء فقط، من يوم واحد إلى 3 أيام كحد أقصى، ويمكن لدايت الماء أن يستمر حتى 40 يوم، لكن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف أطباء مختصين.

دايت الماء ثلاث أيام

يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من أي حالات صحية، أن يتبعوا دايت الماء لمدة 3 أيام كحد أقصى، حيث يجب عليهم خلال 72 ساعة أن يشربوا الماء فقط، دون أي نوع آخر من المشروبات أو الطعام:

قبل البدء في اتباع هذا النوع من الدايت يجب ألا يتم الإفراط في تناول الطعام، من أجل الوصول إلى حالة استقلابية تسمي الكيتوزية (عملية الأيض الطبيعية)، والتي تحدث فقط عندما يستنفذ الجسم مخازن الجليكوجين؛ لذا يُفضل تناول عشاء صغير ومتوازن في وقت مبكر من مساء اليوم السابق لبدء دايت الماء.

كما يُفضل أن تكون الأيام الثلاثة التي يُطبق فيها الدايت، خالية قدر الإمكان من المهام والأعمال التي تتطلب جهداً كبيراً.

عند انتهاء الأيام الثلاثة، يجب على الشخص أن يتناول في البداية، وجبة خفيفة جداً، مثل قطعة من الفاكهة، لأن المعدة تحتاج إلى وقت كي تتكيّف مجدداً مع الطعام، وبالتالي فإن تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات عالية الدهون أو شديدة الحموضة، قد يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض الهيدروكلوريك ويؤدي إلى ارتجاع حمضي مؤلم.

دايت الماء والتمر

يعتبر دايت الماء والتمر، شكلاً آخر من أشكال الرجيم، لكنه لا يختلف كثيراً عن رجيم الماء، حيث يتم تناول التمر فقط إلى جانب الماء، أو مزجه مع الماء بالخلاط، ويلعب التمر دوراً فعالاً في إنقاص الوزن، كونه غنياً بالألياف الغذائية ومصدراً كبيراً للبروتين؛ مما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنه يعزز عملية الأيض، ويمكن تلخيص برنامج رجيم الماء والتمر فيما يلي:

الإفطار: 7 حبات تمر وكوب ماء. الغداء: 5 حبات تمر وكوب ماء. العشاء: 5 حبات تمر وكوب ماء.

دايت الماء والليمون

يمكن للأشخاص أن يضيفوا عصير الليمون إلى الماء، ويشربوه بارداً أو ساخناً، حيث أن عصير الليمون منخفض السعرات الحرارية، ويعطي إحساساً بالشبع، بالإضافة إلى أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي؛ وبالتالي يمكن اعتماد رجيم الماء والليمون بهدف خسارة الوزن.

فوائد دايت الماء

يساهم اتباع ريجيم الماء على تحقيق العديد من الفوائد، وفيما يلي مجموعة من فوائد ريجيم الماء

-يعزز الالتهام الذاتي

-دايت الماء يساعد في خفض ضغط الدم

-دايت الماء يحسن حساسية الأنسولين واللبتين

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يمكن لدايت الماء أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كمرض السكري والسرطان وأمراض القلب، حيث يلعب دوراً فعالاً في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم وهما عاملان من عوامل الخطر لأمراض القلب.

أضرار دايت الماء

على الرغم من الفوائد التي يحققها هذا البرنامج، إلا أنه قد يسبب أيضاً مجموعة من الأضرار الصحية، والتي تشمل ما يلي:

-يفقد الوزن بشكل عشوائي

-قد يسبب الجفاف

-قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانتصابي

-قد يؤدي إلى تفاقم العديد من الأمراض

يفضل قبل اتباع دايت الماء، أن تستشير طبيب تغذية، لمعرفة إن كان هذا النوع من الرجيم، يناسب حالتك الصحية أو لا، حيث أن دايت الماء لا يناسب جميع الأشخاص.