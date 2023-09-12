كل ما تريد معرفته عن رهاب الزلازل

تعد الزلازل واحدة من الكوارث الطبيعية التي يصعب التنبؤ بها، على الرغم من أن الأرض تبدو وكأنها مكان صلب جداً عند النظر إليها من السطح، إلا أنها في الواقع تكون نشطة للغاية من الأعماق، ويؤدي ذلك النشاط إلى تحرك الصفائح التكتونية الذي ينجم عنه الهزات الأرضية.

تبدو فوبيا الزلازل منطقيةً جداً، وذلك لعدم المقدرة على التنبؤ بالزلازل، ومع زيادة عدد الزلازل التي ضربت أنحاء عديدة حول العالم.

لذلك يصبح الناس قلقين للغاية بشأن الهزات الأرضية، ويتجنبون الأنشطة العادية للحياة اليومية، مما يؤثر ذلك سلباً على جودة حياتهم الصحية والنفسية.

أعراض رهاب الزلازل

تُعبّر فوبيا الزلازل عن القلق الداخلي والخوف الذي يعيشه الإنسان بسبب شعوره تجاه الهزات الأرضية، وهناك أعراض مختلفة، ومن الممكن أن تشمل ما يلي:

فرط التنفس: وهي حالة من التنفس السريع أو العميق، وينتج عادة عن القلق أو الخوف الشديد. خفقان القلب، وذلك بسبب زيادة إفراز الأدرينالين.

أعراض اضطراب الجهاز الهضمي: ويشمل ذلك: الغثيان، والتقيؤ، وما إلى ذلك.

أعراض الاضطراب العامة: وتشمل: جفاف الفم، والدوخة، والصداع، تعرّق اليدين.

الرغبة في الفرار أو الاختباء: وهي واحدة من الطرق التي يدافع بها المصاب بفوبيا الزلال عن نفسه بهدف النجاة.

المبالغة في الوقاية: من الممكن أن يدفعك رهاب الزلازل للتخطيط للنجاة بطرق مبالغ بها، فقد ينفق المرء مبالغ ضخمة من المال لتأمين منزله لمنعها من السقوط، أو قد يتصرف بطريقة غير مسؤولة أيضاً، ويقع ذلك تحت مظلة الوسواس القهري.

القلق الشديد خصوصاً عند ذكر الزلزال: يعيش معظم المصابين برهاب الزلازل حالة من الخوف تجاه الزلازل، مما يؤثر هذا على حياتهم اليومية بشكل سلبي ويعرض علاقاتهم للخطر.

مخاطر رهاب الزلزال

يعد الرهاب أو الفوبيا بشكل عام استجابة عاطفية مكتسبة، فهو خوف شديد وغير عقلاني من شيء أو موقف معين، ويُصنف الرهاب على أنه نوع من اضطرابات القلق، لأن القلق هو العرض الرئيسي الذي يعاني منه المريض، كذلك الأمر فيما يخص رهاب الزلازل، لذلك قد يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية إذا لم يتم السيطرة عليه، وتشمل المخاطر ما يلي:

زيادة خطر فشل القلب: ففي إحدى المراجعات التي درست أثر الزلزال على الأوعية الدموية، وُجدَ أن حالات فشل القلب كان في ازدياد خصوصاً لدى النساء.

زيادة خطر السكتات الدماغية: إذ أشارت المراجعة أيضاً لحدوث تضاعف وتيرة السكتات الدماغية، وحالات ارتفاع ضغط الدم بعد الزلزال.

الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة: هو أكثر حالات الصحة العقلية شيوعاً بين الناجين من الزلزال.

الإصابة باضطرابات أخرى: وتشمل اضطراب الاكتئاب الرئيسي، بالإضافة إلى اضطراب القلق العام، واضطراب الوسواس القهري، والرهاب الاجتماعي.