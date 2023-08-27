كل ما يجب أن تعرفوه عن "إيريس"

لا يبدو ان فيروس كورونا سيتوقف عن التغيُّر والتحوّل، حيث تستمر متحوراته بالظهور وهي عبارة عن نُسخ جينية ناشئة من جرّاء تلك التغيّرات التي تطرأ عليه. حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن ظهور متحوّر فرعي جديد لكورونا يسمّى إي جي.5 “EG.5″، وتُطلق عليه تسمية “إيريس Eris”، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحوّر الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم… فما يجب أن تعرفوه عن هذا المتحوّر؟

طبيب الأمراض الصدرية ربيع أبو شامي لفت الى أن الفيروس الجديد “إيريس” ينتمي إلى سلالة “أوميكرون”، ورمزه (EG.5.1)، وتم تصنيفه على أنه متغيّر في المملكة المتحدة في 31 تموز الماضي، وهو يمثل الآن واحدة من كل 10 حالات كوفيد-19، وذلك وفقاً لتقرير في صحيفة الإندبندنت.

وكشف أبو شامي في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية عن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعاً وهي: سيلان الأنف، صداع، التعب، العطس والتهاب الحلق.

وتابع “إن المتحوّر يمثل مصدراً للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع “كوفيد طويل الأمد”، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن أن السلالة الجديدة لا تشكل تهديداً كبيراً، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة.”

وقال أبو شامي: “على الرغم من المعاناة التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان، إلا ان وزارة الصحة أشارت الى أن ما يشهده لبنان حالياً من إصابات كورونا لا يخالف التوقعات في موسم سياحي، يتزايد فيه الاختلاط في التجمعات الكبيرة”.

وختم أبو شامي “تبقى الوقاية الأساس في الحد من انتشار الحالات من خلال التلقيح وخاصة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والالتزام بالكمامة وخاصة في المنشآت الصحية والأماكن المزدحمة”.