كمية القهوة المسموح بها يوميا

القهوة من المشروبات التي يرغبها الكثيرون، حيث من غير المعقول أن يبدأ بعض الأشخاص يومهم إلا بشرب فنجان من القهوة.

ويمكن زيادة متوسط العمر المتوقع دون التخلي عن عاداتك المفضلة، إحدى هذه العادات يساعد في الأمراض المرتبطة بالعمر، ويزيد من طول العمر.

يمكنك إطالة حياتك ببساطة عن طريق احتساء مشروب دافئ شهير، العديد من عناصره هي مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الآثار الضارة للجذور الحرة. يُعتقد أن الأكسدة هي إحدى آليات الشيخوخة والأمراض الخطيرة الشائعة مثل السرطان وأمراض القلب.

وجد الخبراء أن القهوة هي أكبر مصدر لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي الغربي، وتتفوق بشكل مدهش على الفواكه والخضروات. هذا لا يعني بالضرورة أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة أكثر من جميع الفواكه والخضروات. والأهم من ذلك، أن استهلاك القهوة شائع جدًا، حسب موقع “إكسبرس”.

بحثت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine في استهلاك القهوة وارتباطها بمعدل الوفيات الإجمالي والمحدّد. فحصت الدراسة الآثار الصحية للقهوة على 229 ألفا و119 رجلاً، و173 ألفا و141 امرأة.

وقالت الدراسة: “كان خطر الموت أعلى بين شاربي القهوة”، ومع ذلك، كان من يشربون القهوة أيضًا يدخنون أكثر، وبعد تصحيح هذا وغيره من العوامل المحتملة، كانت هناك علاقة عكسية كبيرة بين استهلاك القهوة ومعدل الوفيات”.

وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين شربوا الكثير من القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة خلال فترة الدراسة التي استمرت 12-13 عامًا.

دراسة أخرى، نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، بحثت في استهلاك القهوة ومعدل وفيات القلب والأوعية الدموية والوفيات الإجمالية.

وأشارت الدراسة إلى أن “مجموعة من 508.747 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا ممن شاركوا في فحوصات القلب والأوعية الدموية تمت متابعتهم بمعدل 20 عامًا”. وأظهرت الأبحاث أن القهوة المفلترة أكثر صحة من القهوة غير المفلترة.

كم ينبغي عليك أن تشرب؟

أظهرت الدراسات أن شرب أربعة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 12 و16 في المئة على التوالي.

حتى الاستهلاك المعتدل للقهوة – فنجان واحد فقط في اليوم – يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة خمسة إلى ستة في المئة. هذا يؤكد أنه حتى كمية صغيرة كافية لتحقيق التأثير.

من خلال فحص أسباب محددة للوفاة، وجد الباحثون أن من يشربون القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات والإصابات والحوادث وأمراض الجهاز التنفسي والسكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

تعود فوائد القهوة على طول العمر على الأرجح إلى مادة البوليفينول، وهي مواد كيميائية توجد بشكل طبيعي في النباتات.

تحمي مادة البوليفينول النباتات من التلف الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية من الشمس وكذلك الجذور الحرة، وهي جزيئات تتشكل عن طريق تكسير الأكسجين في النبات.