كم عدد حبات التمر التي يجب تناولها يوميًا لإنقاص الوزن؟

التمر هو مصدر ممتاز للفركتوز وهو ما يجعله بديلاً صحيًا للسكر الأبيض، وقد يؤدي تناول التمر باعتدال، وعدد محدد من الحبات يومياً إلى تسريع عملية إنقاص الوزن،

يمكن تناول التمر عند اتباع برنامج أو نظام غذائي لإنقاص الوزن بشرط تناوله باعتدال حيث يوصى بتناول 2 أو 3 تمرات يوميًا كوجبة خفيفة صحية أو كجزء من الوجبة مما لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

التمر سلاح ذو حدين لأن تناوله باعتدال قد يساعد على إنقاص الوزن بينما تناول أكثر من 3 تمرات يومياً قد يمنع خسارة الوزن خاصة التمر منزوع النواة الذي يحتوي على 66.5 سعرة حرارية، ويؤدي تناول 7 تمرات منه إلى إضافة سعرات حرارية تصل إلى 465 سعرة حرارية مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

متى يجب تناول التمر لإنقاص الوزن؟

يعد التمر إضافة صحية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة في رحلة إنقاص الوزن لأنه مصدر جيد للألياف، والفيتامينات، والمعادن، كما يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض يبلغ 41.

يمكنك تناول التمر عند الشعور بالجوع مع ذلك يوجد أوقات محددة يُنصح فيها بتناول التمر لتعزيز مستويات الطاقة، والمساعدة على إنقاص الوزن، وهي:

تناول التمر في الصباح الباكر أو مع وجبة الإفطار بمفرده أو مع القهوة السادة لزيادة الطاقة، والشعور بالشبع. قبل التمرين للحصول على الطاقة دون ارتفاع مستويات السكر في الدم. وجبة خفيفة في الليل لأن الألياف تستغرق وقتا طويلا للهضم وتمنع الجوع. تناول التمر كوجبة خفيفة بعد الظهر لتمنحك الطاقة، ويمكن إضافة زبدة الفول السوداني أو حفنة من المكسرات. تناول التمر عند الجوع بين الوجبات الرئيسية أو الرغبة الشديدة في تناول الحلوى على ألا يزيد عدد حبات التمر عن 3 تمرات على مدار اليوم.