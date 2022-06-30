كم مرة يجب عليك تنظيف وجهك إذا كنت تعاني من حب الشباب؟

إذا كنت تعاني من حب الشباب، فستعرف أن حالة بشرتك تزداد سوءًا خلال موسم الصيف، وقد يؤدي التعرق المتزايد في الأشهر الأكثر حرارة إلى انسداد المسام الموجودة على الجلد مما يجعلها أكثر اتساخًا، لهذا قد يؤدي إلى ظهور المزيد من حب الشباب ، من أجل التعامل معها ، يفضل الكثير من الناس تنظيف وجوههم مرارًا وتكرارًا على مدار اليوم، وفى السطور القادمة سنوضح عدد المرات التي يجب عليك فيها تنظيف وجهك أو غسله خلال اليوم في موسم الصيف، وفقا لما نشره موقع ” doctor.ndtv”.

كم مرة يمكنك تنظيف وجهك في اليوم؟

إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب، أو البشرة الدهنية، أو حب الشباب النشط، أو الرؤوس السوداء، أو الرؤوس البيضاء، فيجب عليك استخدام المنظف مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، لا تفرط في التقشير ، ولا تفرط في التطهير لأنه بعد ذلك، تتعرض الطبقة الواقية من الجلد للخطر ويمكن أن تصاب بالعدوى والحساسية والطفح الجلدي وحتى المزيد من حب الشباب.

ويمكنك استخدام رذاذ الماء الحراري والاستمرار في رشه على وجهك كلما شعرت بالتعرق، سيساعدك ذلك على منع تراكم أملاح العرق والزيت والأوساخ على الطبقة العليا من بشرتك.

وأوضحت دكتورة الأمراض الجلدية جيشري شاراد ، أن الطعام الذي يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا مثل البطاطس والسكر والدقيق المكرر (ميدا) ومنتجات الألبان ضارًا بالجلد، كما يعتقد الكثير من الناس أن الإمساك قد يسبب حب الشباب ، هذا ليس صحيحًا.

وأكدت أن تطهير القناة الهضمية قد يكون مرتبطًا بالتهابات الأمعاء ، لكن لا علاقة له بحب الشباب على الرغم من اختلاف معظم خبراء التغذية في الرأي، يعتقد الكثيرون أيضًا أن فرك الوجه بشكل متكرر يمكن أن يمنع ظهور حب الشباب، إنها أسطورة.

وقالت ، إن التقشير المفرط يضر بالطبقة الحاجزة لبشرتك مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة، بل سيؤدي فقط إلى المزيد من العدوى أو فرط تصبغ ما بعد الالتهاب، لا تضعي عصير الليمون على الوجه للتعامل مع حب الشباب.