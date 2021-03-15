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كم ملعقة من زيت الزيتون يجب تناولها في اليوم ؟

15 - مارس - 2021
زيت الزيتون من أفضل الأطعمة الصحية

زيت الزيتون

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من المعروف أن زيت الزيتون واحد من المكونات الأساسية للحمية الغذائية والأطباق الرائجة في بلدان البحر الأبيض المتوسط. وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية التي بينت الفوائد الصحية الكثيرة لهذا المنتج.

ولكن أغلب من يقبلون على استهلاك زيت الزيتون ويعرفون فوائده، لا يعرفون الكميات التي ينصح بتناولها كل يوم من أجل تحقيق أفضل استفادة.

و يشير الدكتور رامون أستروتش من المستشفى الجامعي في برشلونة ومنسق مبادرة “بريديميد”، إلى أن الاستهلاك اليومي المنصوح به هو 40 ملليلترا، أو 37 غراما، وقد تكون الكمية 46 غراما.

وملعقة الطعام tablespoon تعادل 15 ملليلترا، أي الكمية المثالية يوميا حوالي 3 ملاعق طعام.

وبحسب هذا المختص فإن استهلاك هذه الكمية المتوازنة يوميا يمكن من الاستفادة من كل فوائد زيت الزيتون، إلى جانب خفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين، حيث إن هذا النظام يخفض ضغط الدم ويحقق تحسنا في الوظائف العقلية، ويبعد خطر الإصابة بالسكري، والمعاناة من الاكتئاب.

كما بينت الدراسة أنه بعد الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون في إطار الحمية المتوسطية لمدة 5 سنوات، لاحظ الباحثون انخفاضا في وزن الجسم ودهون الخصر، مقارنة بالأشخاص الذين اتبعوا حمية مختلفة.

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