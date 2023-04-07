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كم يبلغ الحدّ الأقصى لمتوسط عمر جسم الإنسان؟

منذ 16 دقيقة
عمر الإنسان - تعبيرية

عمر الإنسان - تعبيرية

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أشار أخصائي الأمراض المعدية الروسي سيرغي ريابوف إلى أن الخرف ناجم عن تصلّب الشرايين في الأوعية الدماغية، ووصف العمليات التي تؤدي إلى الخرف بأنها لا رجعة فيها.

وشدّد ريابوف، في مقابلة مع موقع NEWS.ru الإلكتروني الروسي، على أنّ الخرف ناجم عن إحدى العمليات التي لا رجعة فيها في جسم الإنسان، وهي تكوّن الكوليسترول مع احتمال تطوّر تصلب شرايين الدماغ لاحقاً.

وأشار الخبير إلى أنّ الجهاز الدموي يتوقف عن التعامل مع إمداد الخلايا بالأكسجين على خلفية تصلب الشرايين في الأوعية الدماغية. وأوضح أن أوعية الدماغ لا تتكيف مع وظيفتها، ولا تنقل الكمية المطلوبة من الدم إلى القشرة الدماغية بسبب تصلب الشرايين. هكذا يظهر الخرف. وقال “إنه أمر سيء عندما يكون الشخص بصحّة جيدة، ويكون نشاطه العصبي العالي عديم الفائدة”، مشيرًا إلى أن عملية تكوين الكوليسترول لا رجعة فيها.

وأكد أنه من المستحيل التحدّث عن شباب أبدي وخلود، لأن عمليات الموت والشيخوخة متضمنة في الجينات البشرية، والحد الأقصى لمتوسط ​العمر المتوقع الذي تم تصميم جسم الإنسان من أجله هو 160 عامًا.

 

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