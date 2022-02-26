كم يُعوَض نقص “فيتامين ‏د‏” بلا أدوية؟

يعد فيتامين د أحد الفيتامينات الأساسية في الجسم المسؤولة عن توازن المعادن في الجسم خصوصاً الكالسيوم والفوسفور.
ويعزز فيتامين د عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، كما يمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، ويتحكم بدخول وخروج المعادن من وإلى العظام، كما يساعد في عملية تنظيم نمو الخلايا، كما يعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي.
في هذا المجال، أعلنت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا أن هناك مواد غذائية تساعد على تعويض نقص فيتامين D في الجسم.
وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن فيتامين D هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم، لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان.
وقالت، “ينتج الجسم حوالي 90 بالمئة من فيتامين D بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في فصل الشتاء حيث تقل أشعة الشمس نتيجة تلبد السماء بالغيوم، يمكن تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود والأحمر. كما يمكن الحصول على هذا الفيتامين من فطر الغابات، وليس ما يباع في الأسواق. كما يوجد هذا الفيتامين في البيض ولحم البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان”.
ولفتت الخبيرة، إلى أن فيتامين D يدعم صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم. وأضافت، “يجب القول، إن الكثيرين يعانون من نقص فيتامين D وعليهم الاهتمام بذلك”.