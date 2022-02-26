كم يُعوَض نقص “فيتامين ‏د‏” بلا أدوية؟

يعد فيتامين د أحد الفيتامينات الأساسية في الجسم المسؤولة عن توازن المعادن في الجسم خصوصاً الكالسيوم والفوسفور.‏

ويعزز فيتامين د عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، كما يمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، ويتحكم بدخول وخروج ‏المعادن من وإلى العظام، كما يساعد في عملية تنظيم نمو الخلايا، كما يعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز ‏المناعي.‏

في هذا المجال، أعلنت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا فوسكريسينسكايا‎ ‎أن هناك مواد غذائية تساعد على تعويض نقص فيتامين‎ ‎D ‎في الجسم‎.‎

وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن فيتامين‎ D ‎هو أحد الفيتامينات المهمة للجسم، لأنه يساعد على ‏امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام، ويمنع هشاشة العظام وتطور السرطان‎.‎

وقالت، “ينتج الجسم حوالي 90 بالمئة من فيتامين‎ D ‎بمساعدة الأشعة فوق البنفسجية، ولكن في فصل الشتاء حيث تقل أشعة الشمس ‏نتيجة تلبد السماء بالغيوم، يمكن تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وكبد سمك القد والكافيار الأسود ‏والأحمر. كما يمكن الحصول على هذا الفيتامين من فطر الغابات، وليس ما يباع في الأسواق. كما يوجد هذا الفيتامين في البيض ولحم ‏البقر والزبدة وحليب الماعز والأجبان”.‎

ولفتت الخبيرة، إلى أن فيتامين‎ D ‎يدعم صحة الجهاز العصبي ومنظومة المناعة وينظم مستوى الكوليسترول في الدم‎.‎ وأضافت، “يجب القول، إن الكثيرين يعانون من نقص فيتامين‎ D ‎وعليهم الاهتمام بذلك”.‏