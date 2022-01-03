كورونا.. أوميكرون ينتشر بين الأشخاص فوق 50 عاما

قال وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي، إن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا تنتشر بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأكد أن البيانات لا تشير إلى ضرورة فرض قدر أكبر من القيود، وذلك بفضل النسبة المرتفعة لكبار السن الذين تلقوا جرعات تنشيطية من اللقاحات، على حد تعبيره.

وقال الزهاوي لإذاعة (بي.بي.سي): “نشهد زيادة في الإصابات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.. لكن هذه الفئة تلقت في الأغلب جرعات تنشيطية.. 90% من الأشخاص فوق 50 عاما تلقوا جرعات تنشيطية”.

وأضاف أن الحكومة ستقيم الوضع في إنجلترا يوم الأربعاء. وتابع: “في الوقت الحالي، لا يوجد في البيانات ما يجعلني أعتقد أننا بحاجة إلى فرض المزيد من القيود”.

أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 137583 إصابة بكورونا في إنجلترا وويلز، الأحد، مقارنة مع 162572 حالة في إنجلترا السبت.

وسُجلت 73 وفاة بعد 28 يوماً من تأكيد الإصابة في إنجلترا وويلز، انخفاضاً من 154 وفاة مسجلة في إنجلترا السبت.

وقالت الحكومة إنه سيتم تحديث بيانات اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بعد عطلة رأس السنة.

وقررت بريطانيا إعادة الكمامات في الفصول الدراسية، كما تصوغ خططا لمستويات الغياب المحتملة لما يصل إلى ربع العاملين في القطاع العام.

تأتي تلك الخطوة، بعد أن حذر أحد المسؤولين بقطاع الصحة من أن “الأيام القليلة المقبلة حاسمة”، في الحد من تداعيات المتحور “أوميكرون” شديد العدوى.