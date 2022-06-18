كورونا.. اكتشاف نوع فرعي جديد لمتحور أوميكرون

رغم الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية الت يعيشها العالم، عاد فيروس كورونا إلى الواجهة من جديد “بموجته الخامسة” ليقول للعالم بأن الجائحة لم تنتهِ بعد.

أعلنت رئيسة هيئة “روس بوتريب نادزور” (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا أن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة في البلاد نوع BA.5 الفرعي لمتحور “أوميكرون”.

جاء ذلك على لسانها على هامش منتدى “بطرسبورغ” الاقتصادي الدولي.

وقالت: “قد اكتشفنا الأسبوع الماضي 4 أنواع فرعية جديدة لمتحور “أوميكرون” في روسيا.

وبينها نوعا BA.4 الفرعيان ونوعا BA.5 الفرعيان. وأتى 3 أنواع منها من خارج روسيا. أما النوع الفرعي الرابع فلا يزال يمر بمرحلة التحليل الوبائي.

مع ذلك فإن آنا بوبوفا، طمأنت الجميع قائلة إن الخبرات المتراكمة والمعرفة تسمح بفهم كيفية التعامل معها واتخاذ إجراءات احترازية ضدها.

يذكر أن أخصائي الوبائيات الروسي، أندريه بوزدنياكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن متحور “أومكرون” BA.4 يعد من أكثر الطفرات قدرة على التفشي، لإنه ينتشر أسرع مقارنة بطفرات أخرى لفيروس كورونا.

الفيروس يتطور

الفيروس ما زال يتطوّر و يتسلل بصمت بمتحوراته BA.5 ، BA.4 و BA.2.12.1 السريعة الانتقال عن سابقاتها ، وهو سيأخذنا إلى مواجهة وبائية في الأسابيع القادمة.

منظمة الصحة العالمية (WHO) صنّفت هذه المتحوّرات على أنها “مثيرةٌ للقلق” (VOC) ، مع ما يعنيه ذلك أن لديها قدرة انتقال أعلى (أو نمط بيولوجي مُغاير) ، فضلاً عن الهروب من فعالية اللقاحات.

إذاً، مع تناقص الحماية التي توفرها اللقاحات أو العدوى السابقة بمرور الوقت و انخفاض مستويات الأجسام المضادة ، فأنه لا يوجد شخص محمي تماماً من متحورات BA.5 ، BA.4 و BA.2.12.1. حتى الآن، ومن حسن الحظ أنها تصيب الجهاز التنفسي العلوي أكثر من الرئتين، ما يتسبب في وفيات أقل مما كانت عليه في وقت سابق من الوباء ، عندما كانت الرئتان أكثر تأثراً.

من المتوقّع إنَّ تعكس الموجة القادمة انتفاضات مماثلة لما في عامي 2020 و 2021 مع ظهور متحورات جديدة بسبب انخفاض معدلات التطعيم والحماية وتناقل العدوى. وكما يبدو بالتصرّف البيولوجي لهذه المتحورات إنّ سرعة الانتشار ستكون أعلى قياساً على قدرة انتقالها السريعة أضف إلى السلوك البشري بما يخص تخفيف القيود.

وفي الصورة أدناه تُظهر المنحى التصاعُدي لإرتفاع الموجة الوبائية مقرونةً بالمتحور وسرعة انتشاره (جنوب أفريقيا نموذجاً).