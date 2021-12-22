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كورونا خفض متوسط عمر البشر المتوقع في هذه الدولة؟

22 - ديسمبر - 2021
الجهود متواصلة للقضاء على كورونا

الجهود متواصلة للقضاء على كورونا

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قال محللون في البنك الملكي الكندي إن وباء كورونا يخفض متوسط عمر البشر المتوقع في المملكة المتحدة بنحو تسعة شهور، ما يساعد على عكس اتجاهات العمر الطويل.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن تقديرات محللي أسهم التأمين جوردون أيتكين ومانديب جاجبال استندت إلى إحصائيات من معهد وكلية الخبراء الأكتواريين، بالإضافة إلى بيانات من شركات التأمين.

وكتب الخبيران في مذكرة للعملاء: “يحتمل أن تكون هناك موجات مستمرة لكورونا، وتراجع الحالة الصحية بسبب طول أمد الوباء … يحتمل أن تكون هناك تأثيرات من الدرجة الثانية مثل تأخر التشخيص والعلاج للأمراض الأخرى، ويحتمل أن يكون تأثير التباطؤ الاقتصادي مضراً”.

وقال المعهد الملكي الكندي إن زيادة الوفيات سوف تسمح لشركات التأمين على الحياة بإنفاق المزيد من الأموال التي كنت تنحيها جانبا في الاحتياطيات، ما يعزز أرباح التشغيل بنحو 7.4 مليار جنيه استرليني (9.8 مليار دولار)، أو 16%، كل عام على مدى الأعوام الخمس المقبلة.

وأظهر تقرير صادر في يونيو (حزيران) لخبير الأوبئة في جامعة يونيفيرستي كوليدج لندن، مايكل مارموت، انخفاض متوسط العمر البشري المتوقع بمقدار 0.9 عام في جميع أنحاء انجلترا في عام 2020.

وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير في المجلة الطبية البريطانية الشهر الماضي أنه تم فقد 28 مليون سنة من أعمار البشر في عام 2020 في 31 دولة شملتها الدراسة.

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