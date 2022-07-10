كورونا.. عقدة جديدة يفرضها وباء العصر

تشهد العديد من الدول موجات جديدة من تفشي فيروس كورونا، في وقت أزيلت معظم القيود التي كانت مفروضة للحد من انتشاره مثل الاغلاقات العامة، والقيود على السفر، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. وتحث الجهات الصحية على تلقى الجرعات المعزّزة من اللقاحات للوقاية من عواقب المرض الخطيرة.

في هذا الاطار، أعلنت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي بمعهد علم الأوبئة الروسي “ناتاليا بشينيتشنايا” أنه من الصعب الآن تمييز فيروس كورونا عن الالتهابات الفيروسية التنفسية الأخرى.

وفي حديثها لوكالة “نوفوستي”، قالت: “إن فيروس كورونا من الصعب تمييزه حاليا تقريبًا عن الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى من حيث أعراضه ومسار المرض. وبغض النظر عن ذلك لا يزال مرضًا خبيثا، إذ يتسبب في تفاقم أمراض المناعة الذاتية المختلفة وأمراض الجلد والرئتين والجهاز العضلي الهيكلي ونظام القلب والأوعية الدموية، مع تطور المضاعفات المختلفة للانسداد التجلطي”.

وأشارت إلى أن التنزه في الهواء الطلق وتمارين التنفس وتناول الخضار والفواكه الطازجة عوامل يمكن أن تساعد في التعافي من المرض.

ودققت في الوقت ذاته أنه إذا استمرت أعراض المرض لفترة طويلة، فيجب على المرضى استشارة الأطباء، إذ يوجد هناك خطر لتفاقم الأمراض التي لم تظهر من قبل.

في سياق متصل، أصاب الفيروس أكثر من 550.9 مليون نسمة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و770687.

وسُجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.