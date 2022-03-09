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كورونا.. فايزر تبدأ دراسة على حبوب مضادة للأطفال بين 6 و17 سنة

9 - مارس - 2022
شركة فايزر

شركة فايزر

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أعلنت شركة فايزر يوم الأربعاء، عن بدء دراسة على حبوبها المضادة لفيروس كورونا للأطفال الذين لا يدخلون المستشفى وتتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويُسمح باستخدام أقراص (باكسلوفيد) من شركة فايزر في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة للأطفال من عمر 12 عاما أو أكبر أو البالغين الأكثر عرضة للخطر. لكن لا توجد أدوية تؤخذ بالفم مضادة لفيروس كورونا مصرح بها في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا.

وتخطط شركة الأدوية لضم 240 طفلا في الدراسة في مجموعتين للأطفال من عمر ستة إلى 17 عاما. تضم المجموعة الأولى الأطفال الذين لا تقل أوزانهم عن 40 كيلوجراما، والأخرى أطفالا تتراوح أوزانهم بين 20 و40 كيلوجراما.

وقال مايكل دولستن كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر “منذ بدء الوباء، أصيب أكثر من 11 مليون طفل تحت سن 18 عاما في الولايات المتحدة فقط بفيروس كورونا، وهذا يمثل 18% من الحالات التي تم تسجيلها، مما ترتب عليه دخول أكثر من 100 ألف حالة إلى المستشفى”.

وقالت شركة فايزر يوم الأربعاء إنها كانت تعمل أيضا على تطوير تركيبات معدلة حسب العمر من الدواء للأطفال المرضى أقل من ستة أعوام، وستبدأ في إدخال ثلاث مجموعات من الأطفال الأقل من ستة أعوام بمجرد توافر التركيبة المعدلة.

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