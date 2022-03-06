كورونا قد تحدث التهابات في البول.. هذه العوارض

لا تقتصر الإصابة بفيروس كورونا على الجهاز التنفسي فقط بل يمكن للفيروس الذي يتكاثر في الجهاز التنفسي أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ويؤثر على كل عضو ويؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، وقد ظهرت أدلة جديدة تشير إلى كيفية تأثير الفيروس على الجهاز البولي مما يؤدي إلى التهابات المسالك البولية، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

ما هو التهاب المسالك البولية؟

يمكن أن تؤثر عدوى المسالك البولية على أي جزء من الجهاز البولي – الكلى والحالب والمثانة والإحليل تشمل العدوى في معظم الأحيان الجزء السفلي من المسالك البولية – المثانة والإحليل.

ولا يحتوي البول على بكتيريا ويتنقل عبر الجهاز البولي دون أي تلوث لكن تدخل البكتيريا الجسم من الخارج وتؤدي إلى العدوى والالتهابات.

تعد مشكلة التهاب المسالك البولية أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال لأن مجرى البول عند النساء يكون أقصر وأقرب إلى فتحة الشرج، ويتسبب فى هذا الالتهاب نوع شائع من البكتيريا يسمى بكتيريا الإشريكية القولونية.

إذا اقتصرت العدوى على المثانة فقط، فقد تكون مؤلمة ومزعجة في الحالات الخطيرة ، يمكن أن ينتشر إلى الكلى. عادة ما يتم علاج التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية.

العلاقة بين كورونا والتهابات المسالك البولية

على الرغم من أن التهابات المسالك البولية تحدث في الغالب بسبب قلة النظافة وتناول نوع معين من حبوب منع الحمل وأيضًا بسبب انقطاع الطمث، أشارت دراسة حديثة إلى أن عدوى كورونا يمكن أن تكون سببًا أيضًا.

يؤثر الفيروس المعدي على الجهاز السفلي، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض النمطية لالتهاب المسالك البولية.

ولكن عدوى المسالك البولية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أكثر شيوعًا عند الرجال مقارنة بالنساء.

الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب عدوى كورونا الشديدة هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية مقارنة بالآخرين.

دراسة أخرى عن التهاب المسالك البولية وفيروس كورونا

دراسة أخرى أجريت لفهم العلاقة بين عدوى كورونا والأعضاء التناسلية الذكرية تشير إلى تورط المسالك البولية السفلية عند الرجال ، يعد الانزعاج أو الألم في الجهاز التناسلي الذكري من الأعراض الشائعة لالتهابات المسالك البولية التي يسببها فيروس كورونا.

خلال الدراسة لوحظ أن 8 مرضى يعانون من انزعاج في كيس الصفن و 14 من تورم الأعضاء التناسلية و 16 من الألم على الرغم من أن الرجال الذين يعانون من عدوى خفيفة لم يصابوا بعدوى المسالك البولية، فقد أظهروا انخفاضًا كبيرًا في تركيز الحيوانات المنوية.

تشمل الأعراض النمطية لعدوى المسالك البولية عند الإصابة بفيروس كورونا ما يلي:

-الرغبة المستمرة في التبول

-شعور بالحرقان عند التبول

-خروج كميات صغيرة ومتكررة من البول

-ظهور بول غائم

-يظهر البول باللون الأحمر أو الوردي الفاتح أو بلون الكولا

-رائحة البول قوية

-آلام الحوض عند النساء

-قد يعاني بعض المرضى من عسر البول وأعراض الجهاز البولي.

كيفية اكتشاف ما إذا كنت تعاني من عدوى المسالك البولية بسبب كورونا

لا توجد طريقة مؤكدة لمعرفة ما إذا كانت عدوى كورونا ستؤدي إلى عدوى المسالك البولية. كل ما يمكنك فعله هو الحصول على اختبار RT-PCR عند المعاناة من أعراض كورونا أو التهاب المسالك البولية لتأكيد وجود الفيروس في الجسم.

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية ، فهذا يعني أن عدوى المسالك البولية ناتجة عن عدوى فيروسية، وإلا فذلك بسبب عدوى بكتيرية طبيعية.

إذا كنت مصابًا بالتهاب المسالك البولية، اشرب الكثير من الماء، وحافظ على النظافة المناسبة واستشر طبيبك لبدء العلاج المناسب.

عادة ما يستغرق التعافي من التهاب المسالك البولية من 4 إلى 7 أيام في الحالات العادية إذا كان السبب فيروس كورونا ، فقد يستغرق التعافى وقتًا أطول.