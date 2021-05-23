كورونا.. لقاحا فايزر وأسترازينيكا فعالان ضد المتحور الهندي

أثار ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، المخاوف من عدم قدرة اللقاحات التي تم التوصل إليها في مواجهات هذه السلالات المتحورة خاصة الهندية.

وأظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحّية في إنجلترا ونشرت نتائجها السبت أنّ لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادّين لفيروس كورونا فعّالان ضدّ النسخة الهندية المتحوّرة من هذا الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريباً ضدّ النسخة الإنجليزية المتحوّرة منه.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة “الصحة العامة في إنجلترا” بين 5 نيسان/أبريل و16 أيار/مايو فإنّ لقاح فايزر/بايونتيك وفّر بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضدّ المتحوّر الإنكليزي المصحوب بأعراض.

بالمقابل فإنّ فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية 60% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض و66% ضدّ المتحوّر الإنجليزي المصحوب بأعراض.

ورحّب وزير الصحّة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعوّل فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحوّر الهندي الذي يهدّد تفشّيه بعرقلة خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد.