كورونا.. لقاح مضاد للأطفال دون سن الخامسة

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأميركية، ألبرت بورلا، إن الشركة تجري تجارب سريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا على الأطفال دون سن الخامسة.

وقال بورلا في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الإخبارية إن فايز تتوقع أن تتوفر بيانات تلك التجارب السريرية بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف: “لدينا دراسة على الأطفال من سن 6 أشهر إلى سنتين ثم دراسة أخرى للأطفال من سنتين إلى 5 سنوات”، مردفا: “(بحلول) نهاية العام الحالية إلى بداية العام المقبل سنعرف المزيد عندما تظهر البيانات”.

وجاء تصريح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في وقت تحث فيه إدارة الرئيس، جو بايدن، جميع الأميركيين المؤهلين للحصول على جرعة معززة ثالثة من اللقاح بسبب مخاوف من انتشار متغير أوميكرون.

وأظهرت البيانات الأولية للإصابة بمتحور أوميكرون في جنوب أفريقيا، أن هناك عددا كبيرا من حالات دخول المستشفى للأطفال دون سن الثانية، ما يثير المخاوف من أن يشكل المتغير الجديد مخاطر على الأطفال الصغار، وفق وكالة رويترز.

وتظهر البيانات التي نشرها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا (NICD)، أن 52 رضيعا دون الثانية من العمر كانوا من بين 452 مصابا بكورونا، دخلوا المستشفى في تشواني، المقاطعة التي تضم العاصمة بريتوريا، خلال الفترة بين 14 و28 نوفمبر، وهو رقم أعلى من أي فئة عمرية أخرى.

وتعد الفئة الوحيدة غير المؤهلة للحصول على التطعيم في الولايات المتحدة هي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، فيما وافقت السلطات المنظمة على حصول الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما على اللقاح.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال انتشار أوميكرون على الصعيد العالمي “مرتفع”، رغم وجود كثير من الغموض بشأن المتحور، لناحية مدى قوة العدوى وشدة الأعراض التي يسببها وفعالية اللقاحات الموجودة.