كورونا.. موديرنا تطلب تصريحا أمريكيا لتطعيم الأطفال دون السادسة

قالت شركة موديرنا اليوم الخميس إنها طلبت من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الموافقة على لقاح كوفيد-19 للأطفال دون سن السادسة، مما سيجعله أول لقاح يعطى تحت سن الخامسة.

ويُعطى لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك مرخص للأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق. لكن نتائج تجاربهما على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و4 سنوات أظهرت استجابة مناعية أضعف من البالغين، مما فرض تمديد الدراسة لاختبار جرعة ثالثة. وقالت فايزر إن البيانات ستتوفر في أبريل نيسان.

وقال بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا في مقابلة “هذا يمثل بالفعل مجالا مهما من الاحتياجات التي لم تتم تغطيتها”.

أضاف بيرتون “لا يوجد لقاح آخر، ولا علاج آخر، يمكن أن يحصل عليه هؤلاء الأطفال الصغار.. إذا كان قرارهم أن البيانات كافية، أعتقد، من منظور الصحة العامة، أن تقديمها لهؤلاء الأطفال في أسرع وقت ممكن هو أفضل شيء”.

كانت شركة موديرنا أصدرت بيانات تجريبية في مارس آذار تظهر أن لقاحها آمن وولد استجابة مناعية لدى الأطفال الصغار مماثلة للاستجابة المناعية لدى البالغين، وهو ما كان هدف الدراسة.

كانت النسخة المتحورة “أوميكرون” هي السائدة أثناء الدراسة على الأطفال والتي ثبت أنها مراوغة لمناعة اللقاح مقارنة بالنسخ السابقة.

وقالت الشركة إن الجرعتين كانتا على درجة من الفعالية بلغت 37 بالمئة في الوقاية من العدوى لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 5 سنوات و 51 بالمئة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وعامين.