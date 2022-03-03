كورونا والسكتة القلبية.. دراسة تدق ناقوس الخطر

خلصت دراسة حديثة إلى أن مرضى كورونا، الذين يصابون بالسكتة القلبية أثناء وجودهم في المستشفى، أكثر عرضة للوفاة من غير المصابين.

وجدت دراسة حديثة أن مرضى كورونا الذين يصابون بالسكتة القلبية أثناء تواجدهم في المستشفى أكثر عرضة للوفاة من غير المصابين، وفقاً لموقع “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، أنه وفقاً لبيانات الدراسة فإن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لديهم مخاطر أعلى للوفاة بنسبة 35٪ إذا عانوا من السكتة القلبية في المستشفى.

ونقل الموقع عن مؤلف الدراسة الدكتور ساكت جيروترا قوله: “عادة ما يكون مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من السكتة القلبية مرضى بشكل كبير إذ يعانون من فشل في الجهاز التنفسي وفشل في عدة أعضاء فضلاً عن إصابتهم بالتهابات في الجسم كله وتعضرهم لخطر حدوث جلطات دموية”.

وأضاف جيروترا، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة “أيوا” الأمريكية، أنه “من المرجح أن تفسر شدة المرض سبب عدم نجاة معظم هؤلاء المرضى عند إصابتهم بالسكتة القلبية عند مقارنتهم بالمرضى غير المصابين بكورونا”.

وكانت الدراسات التي نُشرت في وقت مبكر من الوباء أشارت إلى أن أقل من 3٪ فقط من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكوفيد-19 والذين أصيبوا بعد ذلك بسكتة قلبية نجوا، وهو ما يمثل معدل بقاء على قيد الحياة ضعيف للغاية، حسب جيروترا.

وذكر الموقع أن السكتة القلبية تحدث عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم بشكل فعَال، مما يؤدي إلى توقف مفاجئ لتدفق الدم في الجسم، وتقول جمعية القلب الأمريكية إنه يحتمل أن يكون مميتاً ما لم يتلق المرضى علاجاً فورياً من خلال الإنعاش القلبي الرئوي، وهو إجراء يتضمن ضغطاً على الصدر ومساعدة في التنفس، كما يتم علاج مرضى السكتة القلبية من خلال الجهاز المزيل للرجفان الذي يوفر تياراً كهربائياً للقلب لتحفيزه، وعقار الأدرينالين الذي يجعل القلب يضخ بشكل أسرع.

وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للطب، حلل جيروترا وزملاؤه بيانات ما يقرب من 25 ألف شخص عانوا من سكتة قلبية داخل المستشفى في الولايات المتحدة في الفترة بين مارس وديسمبر 2020. وقال الباحثون إن من بين هؤلاء المرضى، ثبتت إصابة ما يقرب من 6 آلاف أو 24٪ بفيروس كورونا، كما كان معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى كورونا المصابين بالسكتة القلبية حوالي 12٪.

وحذر جيروترا من أن الإصابة بكوفيد-19 والسكتة القلبية معاً يؤدي للوفاة، قائلاً إن “المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب الفيروس، يكون خطر الإصابة بالسكتة القلبية لديهم كبير، لا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي أو العلاج في وحدات العناية المركزة”.