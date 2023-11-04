كورونا يؤثّر سلبًا على صحّة الدماغ

اكتشف علماء من جامعة “إكسترا” والكلية الملكية في لندن، أنّ القدرات المعرفية للذين زادت أعمارهم عن 50 عامًا تدهورت بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وقام العلماء بإجراء هذه الدراسة عبر الإنترنت والتي شارك فيها أكثر من 3000 مستخدم، تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 90 عامًا. طُلب منهم إجراء اختبار لتقييم الوظيفة الإدراكية المعرفية في الدماغ. وأظهر تحليل النتائج أنّ معدل التدهور المعرفي تسارع بشكل ملحوظ في السنة الأولى من الإصابة. وبحسب العلماء فإن مهارات التوجه المكاني والذاكرة ومعالجة وتحليل المعلومات بدأت في التدهور أسرع بمقدار 50٪.

وافترض الباحثون أنّ السبب قد يكمن في أن كبار السن التزموا بالعزلة الذاتية لفترة طويلة، وتحركوا بشكل أقل، وتواصلوا اجتماعيًّا بشكل أقل مع الأصدقاء والعائلة، وتناولوا المزيد من المشروبات الكحولية.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنّ العيش في مثل هذه الظروف يعرّض كبار السن لخطر الإصابة بالخرف. وأوصى العلماء المرضى الذين بلغوا من العمر 50 عامًا فما فوق بمراقبة التغيرات التي تطرأ على صحتهم باهتمام، واستشارة الطبيب إذا شعروا أنّهم يعانون من ضعف إدراكي.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Тhe Lancet.