كورونا يزيد من خطر إصابة النساء الحوامل بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم

وجدت دراسة جديدة أنّ جائحة COVID-19 زادت من خطر بعض النتائج السلبية على النساء الحوامل دون غيرهن.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

قام فريق مشترك من كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن في ماساتشوستس؛ وكلية الصحة العامة بجامعة براون في بروفيدانس، رود آيلاند؛ و OptumLabs في Eden Prairie، مينيسوتا؛ بالنظر في الآثار غير المباشرة للوباء على الأمهات.

ووجد الباحثون أنّ معدلات سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم الحملي وتسمم الحمل ارتفعت من 2019 إلى 2020.

ومع ذلك، كانت الزيادة في حالات الإملاص (ولادة طفل ميت) وانفصال المشيمة ضئيلة، مما يشير إلى أنّ معظم النساء الحوامل لم يعانين من نتائج حادة بسبب الوباء.

للدراسة، التي نشرت يوم الجمعة في JAMA Network Open، نظر الفريق في الحالات الطبية المتعلقة بالحمل من OptumLabs DataWarehouse، الذي يخزن الحالات الإدارية التجارية والرعاية الطبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تم تقسيم البيانات إلى فترتين: فترة ما قبل الوباء من 1 كانون الثاني 2019 إلى 31 كانون الأول 2019 ووباء كوفيد من 1 آذار 2020 إلى 31 كانون الأول 2020.

واعتبرت الحالات التي قدمتها نفس الامرأة ولكن مفصولة بما لا يقل عن 182 يومًا حالات حمل منفصلة.

نظر الباحثون إلى 172,095 حالة حمل قبل الوباء و152,903 حالة حمل خلال فترة كوفيد.

وجدوا أنّ معدلات ظروف معينة بين الأمهات الحوامل قد زادت أثناء فترة الوباء.

على سبيل المثال، في عام 2019، كان معدل سكري الحمل 88 حالة لكل 1,000 ولادة مقارنة بـ 98.9 لكل 1,000، بزيادة قدرها 12 بالمائة.

زادت حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي بنسبة ستة بالمائة من 82.2 لكل 1000 ولادة إلى 88 لكل 1000 ولادة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تسمم الحمل، وهو نوع من مضاعفات الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم، بنسبة أربعة بالمائة من 64.7 لكل 1000 إلى 67.3 لكل 1000.

لكن حالات الإملاص شهدت زيادة ضئيلة من 8.9 لكل 1000 ولادة في عام 2019 إلى 9.3 لكل 1000 ولادة في عام 2020.

كتب المؤلفون: “على حد علمنا، هذه هي أكبر وأشمل دراسة حتى الآن لتأثير جائحة COVID-19 على نتائج الحمل السلبية”.

“إن اكتشافنا أنّ فترة الوباء لم تكن مرتبطة بخطر متغير للولادة الميتة ولم تقدم سوى أدلة متواضعة على انخفاض خطر الولادة المبكرة تتوافق بشكل عام مع الأدبيات الموجودة.”

“تقدم دراستنا دليلاً جديداً على ارتباط الوباء بخطر حدوث مضاعفات نادراً ما تم توثيقها، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم الحملي وضعف نمو الجنين وتسمم الحمل.”

على الرغم من أنّ الدراسة نظرت فقط في الآثار غير المباشرة للوباء على النساء الحوامل، فقد وجدت العديد من الدراسات أنّ الأمهات الحوامل معرضات لخطر متزايد للإصابة بـ COVID-19 مقارنة بعامة السكان.

وبمجرد أن يصابوا بالفيروس، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالحالات الشديدة أو الموت منه.

وجدت إحدى الدراسات من جامعة واشنطن في سياتل أنّ النساء الحوامل المصابات بـ Covid كنّ أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات بمقدار 3.5 مرة وأكثر عرضة للوفاة بنحو 14 مرة من الأمريكيين الأصغر سناً.

إنّ الأمهات الحوامل المصابات بـ COVID-19 أهنّ كثر عرضة للإصابة بمضاعفات الحمل.

وجدت دراسة أخرى من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، أنّ الأمهات كان لديهن 76 في المئة من خطر الإصابة بتسمم الحمل، و59 في المئة أكثر عرضة للولادة قبل الأوان.

على الرغم من ذلك، اعتباراً من 9 تشرين الأول، وهو اليوم الأخير الذي تتوفر فيه البيانات، حصلت نسبة 33.8 فقط من النساء الحوامل على جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).