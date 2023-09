"لقاح كورونا يسبب الإيدز".. ما صحة هذه الدراسة؟

ظهرت منشورات مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي أن دراسة جديدة أثبتت أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا تسبب ما يعرف بمتلازمة نقص المناعة المكتسب “الإيدز”.

وانتشرت العديد من المنشورات على فيسبوك ومنصة إكس وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن دراسة جديدة أجراها باحثون أستراليون أظهرت أن لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 تسبب في ظهور متلازمة نقص المناعة المكتسب باللقاحات.

في أحد المنشورات الذي ظهر على مدونة في منصة “إكس” كتب الناشر ما نصه: “تثبت الدراسة أن لقاح فايزر ضد فيروس كورونا يسبب متلازمة فيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال”.

يشير المنشور إلى أن الدراسة نُشرت في أغسطس في مجلة “Frontiers in Immunology” العلمية السويسرية.

وجاء في المنشور أيضا: “أخيرا، لدينا تأكيد علمي على أن التطعيم ضد كوفيد-19 يسبب انخفاضا ملحوظا في المناعة ضد مسببات الأمراض كالفيروسات والبكتيريا والفطريات وهي حالة تعرف باسم الإيدز الناجم عن لقاح فيروس نقص المناعة البشرية”.

"Finally, we have scientific confirmation that vaccination against COVID-19 causes a marked decrease in immunity to heterologous pathogens such as viruses, bacteria, and fungi." A condition known as "VAIDS" vaccine-induced AIDS.https://t.co/SIBvhvRfde

