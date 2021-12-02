كورونا.. 5 نصائح لمواجهة متحوّر "أوميكرون"

أثار ظهور متحور كورونا الجديد المخاوف لدى الكثيرين، وفي هذا السياق نصح كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي بـ5 خطوات يجب القيام بها للتعامل مع متحور أوميكرون.

وأوضح أن تدابير الوباء الحالية يجب أن تعمل ضد المتغير المكتشف حديثاً من فيروس كورونا المستجد، باتباع مجموعة من الأمور، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

1-التطعيم ضد كورونا

شدد فاوتشي على ضرورة حصول غير المطعمين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبصدد هذا الأمر قال: “حتى مع المتغيرات التي لم يتم توجيهها تحديداً، من خلال اللقاح، مثل متغير دلتا، وإذا حصلت على مستوى مرتفع من الجسم المضاد، فإن الحماية تمتد إلى تلك المتغيرات الأخرى، لذلك لدينا كل الأسباب للاعتقاد، حتى على الرغم من أن هذا متغير غير عادي وغير عادي بسبب عدد الطفرات، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأنه لن يحدث”.

2-الحصول على الجرعة المعززة

يعتقد فاوتشي أن اللقاحات الحالية -خاصة الجرعات المعززة- ستساعد على الأقل إلى حد ما ضد “أوميكرون”.

وشرح قائلاً: “عندما تحصل على الجرعة المعززة، فإن مستوى الأجسام المضادة الخاص بك يرتفع بشكل كبير، أعلى بكثير مما كان عليه في ذروته بعد الجرعة الثانية”.

3-الكمامات والتباعد الاجتماعي

شدد فاوتشي على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات الواقية، خاصة في الأماكن المزدحمة (مع تجنب التواجد بها) والمغلقة، وذلك لحماية الشخص لنفسه وللآخرين من الإصابة بالمتغير الجنوب أفريقي السريع الانتشار.

كما نصح أيضاً بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات المطلوبة قدر الإمكان.

4-اختبارات كورونا

من بين الأمور التي يجب الاهتمام بها، إجراء اختبارات ومسحات الكشف عن الفيروس التاجي، في حالة الشك في احتمالية الإصابة بكوفيد -19.

5-العزل المنزلي

لا بد من عزل الشخص لنفسه بعيداً عن بقية أفراد أسرته، إذ ثبتت إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) عامة ومتغير أوميكرون خاصة.

كان قد تم رصد أول حالة إصابة بأوميكرون يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في جنوب أفريقيا، حيث ارتفعت الإصابات بشكل حاد، وانتشر المتحور منذ ذلك الحين إلى أكثر من 20 دولة وفرض العديد منها قيودا على السفر.