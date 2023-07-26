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كوريا الجنوبية تعلن إصابة قطتين بإنفلونزا الطيور

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2023 8:59 صباحًا
قطة- تعبيرية

قطة- تعبيرية

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قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية إن السلطات وضعت مأوى للقطط في العاصمة سول تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة قطتين بسلالة (إتش.5.إن.1) من إنفلونزا الطيور.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بهذا المرض شديد العدوى بين البشر في البلاد.

وأوضحت في بيان صدر أمس الثلاثاء أنها المرة الأولى منذ 2016 التي يتم فيها رصد إنفلونزا الطيور في قطة في البلاد.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن القطتين اللتين ثبتت إصابتهما بالفيروس من بين 38 قطة نفقت في الآونة الأخيرة بالمأوى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الخطر الذي يمثله الفيروس على البشر لا يزال منخفضا، لكنها أشارت إلى أن التقارير المتعلقة بالعدوى بين الثدييات بحاجة إلى “المراقبة عن كثب”.

وحذرت ثلاث هيئات تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر من أن الزيادة المستمرة في حالات تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى العالم تثير مخاوف من أن الفيروس قد يتكيف ليصيب البشر بسهولة أكبر، وحثت الدول على تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين النظافة في مزارع الدواجن.

    المصدر :
  • رويترز

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