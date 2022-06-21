كوفيد طويل الأمد يؤثر على 30% من مرضى كورونا

أفاد تقرير أميركي جديد بأن كوفيد طويل الأمد يؤثّر على ما بين 10 بالمئة و30 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كانت حالتهم خفيفة أو خطيرة.

وكوفيد طويل الأمد هو المصطلح الذي يستخدم بشكل شائع لوصف الأعراض الناتجة عن كوفيد-19 بعد فترة طويلة من تعافي المريض، وفقًا لتقرير حديث على “إن جيه.كوم”، وهو موقع إخباري محلي لولاية نيو جيرسي الأميركية.

وقال التقرير: “في نيو جيرسي، قد يعني ذلك أن ما يقرب من 600 ألف من بين أكثر من مليوني شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الجائحة إما مصابون أو كانوا مصابين بالفيروس لفترة طويلة”.

واستشهد التقرير بدراسة رئيسية كشفت أنه حتى حالة الإصابة الخفيفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الدماغ.

حتى يوم الجمعة، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 86 مليون حالة إصابة، وأكثر من 1.01 مليون حالة وفاة ذات صلة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة “نيللي سوسيدوفا”، اختصاصية الفيزياء الحيوية، أن سلالة جديدة للفيروس التاجي المستجد ستنتشر في الصين أو دولة شرقية في هذا الصيف.

وتشير الاختصاصية بمشروع Vakcina.ru في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن انتشار عدوى الفيروس التاجي المستجد يستمر في الصين، وبالتي سيؤدي إلى ظهور متغير جديد.

وقالت: “أعتقد أنه في هذا الصيف ستظهر طفرة جديدة في الفيروس التاجي، وهذا أمر لا مفر منه. لأنه في بلد شرقي مثل الصين، حيث ينتشر بنشاط COVID-19، ستظهر سلالة جديدة”.