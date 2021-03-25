السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيفية علاج تشقق كعب القدم بطريقة سريعة

25 - مارس - 2021
علاجات منزلية لإزالة جلد القدمين

علاجات منزلية لإزالة جلد القدمين

A A A
طباعة المقال

يمكن أن يتسبب كعب القدم المتشقق بالإزعاج ليصل في بعض الأحيان الى مرحلة النزف، في الوقت الذي من الممكن فيه ان يتسبب بنقل عدوى إذا ترك من دون علاج.

ويمكن معالجة التشقق من خلال بعض الإجراءات البسيطة والتي تتطلب ترطيب الكعب مرتين على الأقل يوميا بإستخدام مرطبات كثيفة.

على أن تحتوي بعض المطريات على اليوريا أو حمض الساليسيليك أو حمض ألفا هيدروكسي، التي يمكن أن تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، والتي من الممكن أن تتسبب بتهيج ووخز خفيف في المنطقة.

وتتم العناية بالكعب المتشقق من خلال نقعه لمدة 10 دقائق في ماء عادي أو مع صابون، ثم فرك الكعب باستخدام مكشطة لإزالة الجلد، وبعدها ضع مستحضرا من الكريم الزيتي السمكي أو فازلين، وارتد زوجا من الجوارب القطنية الرقيقة قيل النوم لمساعدة المرطب على أخذ مفعوله.

وينصح بعدم تجاهل الكعب في حال حدوث تشققات لأنها مع مرور الوقت تصبح اعمق وهذا ما يزيد من خطر حدوث عدوى، بحسب ما نقل موقع medikforum.

    المزيد من الصحة

    ماكياج الوجه
    بلا عمليات تجميل... إليكم هذه التمارين لشد ترهلات الوجه والرقبة
    النوم - تعبيرية
    وداعاً للأرق... مراتب تساعد على النوم بسرعة
    مولود جديد
    بعد ساعات قليلة من الولادة... المولود الجديد يفهم كلامنا تماماً!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب