كيف تؤثر فاكهة "الكمثرى" على صحة القلب والأوعية الدموية؟

إلى جانب نكهتها اللذيذة، تعتبر الكمثرى أو “الإجاص” أيضًا مغذية جدًا. يعزز محتواها من الألياف صحة الجهاز الهضمي وتنظيم نسبة السكر في الدم، ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيها أن تواجه الالتهابات المزمنة المرتبطة بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة.

ووفقاً لموقع “health” إليكم بعض الفوائد الصحية لهذه الفاكهة الغنية

1 تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الكمثرى هي مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. حيث تحتوي كل كمثرى متوسطة الحجم على حوالي 20٪ من القيمة اليومية للألياف. كلا الشكلين من الألياف مهمان لصحة الجهاز الهضمي. حيث تساعد الألياف القابلة للذوبان على تليين البراز حتى يتمكن من المرور بشكل أسهل، بينما تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا كبيرًا إلى البراز لمنع وعلاج الإمساك.

من المحتمل أيضًا أن يساهم استهلاك ما يكفي من الألياف في ازدهار ميكروبيوم الأمعاء، مما لا يؤثر فقط على صحة الجهاز الهضمي ولكن أيضًا على الصحة المناعية والعقلية.

2 قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

وجد تحليل تلوي كبير شمل أكثر من 200 ألف مشارك أن استهلاك التفاح والكمثرى مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 18٪. ارتبط تناول حصة واحدة فقط من التفاح أو الكمثرى أسبوعيًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 3٪. يوضح هذا البحث وجود علاقة ارتباط، وليس سببية، ولكن هذا الارتباط مثير للاهتمام وقد يشير إلى وجود صلة بين تناول هذه الفاكهة ومخاطر الإصابة بمرض السكري.

أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن الكمثرى مصدر جيد للفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة. حيث وجد تحليل تلوي آخر أن تناول كميات أكبر من الفلافونويد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الكمثرى في تخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن الكمثرى تحتوي أيضًا على الكربوهيدرات. بالطبع، يوصى بإقرانها بمصدر للبروتين إذا كنت مصابًا بمرض السكري لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن الألياف يمكن أن تساعد أيضًا.

3 تحتوي على المغذيات النباتية لمنع الالتهاب

تعد قشرة الكمثرى على وجه الخصوص مصدرًا جيدًا للمركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويدات والترايتربينات. إن الالتهاب ضروري لشفاء الجروح ومحاربة المرض، لكن الالتهاب المزمن يمكن أن يكون مشكلة لأنه مرتبط بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة.

تساعد هذه المغذيات النباتية على تحييد الجذور الحرة لمنع الإجهاد التأكسدي المسبب للالتهابات والمرتبط بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وبعض أمراض العيون.

ليس هذا فحسب، بل إن تناول كميات كبيرة من الألياف يرتبط بانخفاض معدلات الالتهاب، لذا فإن محتوى الألياف في الكمثرى قد يعزز آثارها المضادة للالتهابات.

4 قد يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

وجدت دراسة أجريت عام 2019 قامت بتقييم آثار تناول الكمثرى يوميًا على علامات صحة القلب والتمثيل الغذائي، تحسنًا لدى أولئك الذين تناولوا حبتين من الكمثرى يوميًا مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تناولت مشروبًا بنفس القيمة من السعرات الحرارية. كان المشاركون في منتصف العمر وكبار السن يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بعد 12 أسبوعًا، لاحظ المشاركون الذين تناولوا حبتين من الكمثرى يوميًا تحسنًا في ضغط الدم الانقباضي، وضغط النبض (الفرق بين أرقام ضغط الدم العلوي والسفلي)، وانخفاض في محيط الخصر. كما أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. عندما يقترن بعوامل الخطر الأخرى مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل مرض السكري بشكل أكبر. لذلك، قد تلعب الكمثرى دورًا في إدارة متلازمة التمثيل الغذائي وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، خاصة في منتصف العمر و كبار السن.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، على منع جسمك من تناول بعض الكوليسترول والدهون الغذائية. كما يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي فإن الألياف الموجودة في الكمثرى يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.