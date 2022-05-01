كيف تتجنب الإصابة بسرطان الجلد أثناء حمام الشمس

لم تتغير طرق الوقاية من سرطان الجلد كثيراً في السنوات الأخيرة، تجنب الكثير من الأشعة فوق البنفسجية من خلال الشمس أو أسرّة التسمير واحرص على عدم حرقها أو تسميرها، ولكن من الواضح أن هذه الرسالة لا تصل إلى عدد كافٍ من الناس.

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من 5 ملايين من البالغين في الولايات المتحدة يعالجون كل عام من جميع أنواع سرطان الجلد بتكلفة تصل إلى 8.1 مليار دولار، تضاعفت معدلات سرطان الجلد في هذا البلد منذ عام 1982، وفقاً لتقرير مركز السيطرة على الأمراضمسبقا في هذا الشهر، يمكن الوقاية من غالبية حالات السرطان هذه.

ومع المزيد من الأيام المشمسة، تعد عطلة نهاية الأسبوع في مايو فرصة رائعة لفتح موسم التسمير لمنح البشرة التي أصبحت شاحبة خلال الشتاء ظلاً أكثر جمالاً، ومع ذلك فإن حمامات الشمس دائماً ما تكون خطيرة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأوصى باتباع عدة طرق لتجنب الحروق وسرطانت الجلد، وقال: “ابق بعيداً عن الشمس بين الساعة 10 صباحاً و 4 مساءً، واستخدم ملابس واقية من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدم واقي للشمس عدة مرات مرات في اليوم”.

وأشار الطبيب إلى أنه في الطقس الغائم، يمكن أيضاً أن يصاب الشخص بالحرق، وقال: بالنسبة لخطر الإصابة بسرطان الجلد، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بحروق الشمس الشديدة في مرحلة الطفولة معرضون للخطر أكثر من غيرهم.