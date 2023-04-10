كيف تتخلصين من الهالات السوداء حول العينين؟

تضفي الهالات السوداء على ملامح الوجه مظهراً حزيناً ومتعباً، فتبدو عيناك متعبتان باستمرار. للحد من هذه الهالات السوداء حول العينين هناك وصفات منزلية لتحضير أقنعة معينة للعينين تساعد على التغلب عليها كما نشر في passeportsante.

ما سبب ظهور الهالات السوداء حول العينين؟

يبدو وكأن الهالات السوداء تظهر حول العينين لتجعل النظرات قاتمة وحزينة في مختلف الأوقات، ما يحوّلها إلى هاجس لكثيرين. مع الإشارة إلى أن البشرة حول العينين رقيقة أكثر من أي موضع آخر في الجسم أو الوجه. قد تظهر نتيجة نقص في عناصر غذائية معينة أو تنيجة تعب أو توتر وعوامل عديدة أخرى تؤدي إلى بروز الأوعية الدموية والدم حول العينين بشكل لافت. هذا ما يؤدي إلى الهالات السوداء الواضحة حول عيني البعض.

بشكل عام، تتنوع أسباب الهالات السوداء حول العينين فقد يكون السبب في العامل الوراثي أو الإستهلاك المفرط للكحول او التعب او التوتر أو التغذية غير السليمة أو حتى اعتماد مستحضرات غير مناسبة للبشرة. يعتبر نمط الحياة الصحي أفضل الوسائل التي يمكن اعتمادها لمواجهة الهالات السوداء حول العينين، لكن للتخلص منها سريعاً هناك وصفات لأقنعة يمكن تحضيرها في المنزل.

ما الأقنعة التي يمكن أن تساعد على التخصل من الهالات السوداء؟

-القناع بالعسل: يمتاز العسل بفوائد لا تعد ولا تحصى يمكن الاستفادة منها في قناع للعينين للتخلص من الهالات السوداء. هو مرطب ومضاد للأكسدة، ويساعد على تغذية البشرة في العمق لتستعيد نضارتها وإشراقتها ويجعل الملامح مرتاحة أكثر.

لتحضير قناع بالعسل في المنزل، توضع ملعقة من العسل في 10 سنتيليتر من الماء ويتم مزجهما جيداً. يكمن وضع هذا المزيج على العينين مباشرة بواسطة القطن أو يمكن وضع قطنتين في المزيج ثم يمكن وضعهما في الثلاجة لمدة 15 دقيقة. فالبرودة التي فيهما تساعد على تخفيف الاحتقان في محيط العينين، خصوصاً في وجود جيوب. عندها يجب الاستلقاء صوترك القطنتين على العينين لمدة 10 أو15 دقيقة.

-قناع بيكاربونات الصودا: البيكاربونات من المكونات الموجودة غالباً في مستحضرات تجميل كثيرة من تلك التي تحتوي على مكونات طبيعية. يساعد على تنظيف البشرة وتقشيرها وترميمها. كما أنه يساعد على تفتيح البشرة. في المقابل، على الرغم من أنه من المكونات الطبيعية، يمكن أن يكون مؤذياً احياناً ويجب عدم استخدامه باستمرار.

كما أنه من الأفضل تجنبه إذا كانت البشرة حساسة. هو ممتاز للبشرة المختلطة إلى دهنية. لتحضير هذا القناع يجب مزج ملعقة كبيرة من البيكربونات في كوب من الماء الفاتر. بعدها يمكن تبليل القطن في المزيج ويترك على العينين لمدة 10 أو 15 دقيقة. في حال الرغبة بذلك، يمكن وضع القناع مباشرة على الهالات، عندها يكفي نصف كوب من الماء لصنع القناع الذي يطبّق عندها بواسطة ملعقة. يمكن تركه مدة 5 دقائق أو 10 على الهالات قبل غسله بالماء. يُنصح باستخدام كريم مرطب لمحيط العينين بعدها.

-قناع لترطيب محيط العينين: في كثير من الأحيان، تنتج الهالات السوداء عن نقص الرطوبة في محيط العينين. لذلك، من المهم التركيز على ترطيب محيط العينين للتخلص من الهالات السوداء.

الكل يعلم أن الخيار يتميز برطوبة عالية ما يزيد من أهميته لمكافحة الهالات السوداء. يحتوي على نسبة مرتفعة جداً من الماء والفيتامينات التي تساعدالتخلص من هذه الهالات السوداء سريعاً.

هذا ما يفسر أن العديد من مستحضرات التجميل تحتوي على الخيار من ضمن مكوناتها الأساسية. يكفي تقطيع شرحتين من الخيار ووضعهما في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل وضعهما على العينين عندما تصبحان أكثر برودة. يمكن تركهما على العينين لمدة 15 دقيقة للحد من مظهر الهالات السوداء.

أما إذا لم تكوني من محبي الخيار، فيمكن الاستفادة من الشاي الأخضر. فبدلاً من رمي أكياس الشاي الأخضر، يمكن استخدامها بوضعها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة، وتوضع بعدها على العينين لمدة ربع ساعة أيضاً. يمتاز الشاي الأخضر بقدرة ترطيب عالية، إضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة ما يساعد على الحد من الهالات السوداء في محيط العينين. فيعتبر الشاي الأخضر من المضادات الطبيعية للهالات السوداء ويساعد أيضاً على الحد من التجاعيد.