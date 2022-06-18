كيف تتخلص الحامل من حموضة المعدة.. اليكم بعض النصائح

تعاني السيدات خلال فترة الحمل من العديد من المشاكل النفخة والغازات، الحموضة، القيء المستمر او المتقطع، الدوار..، وكل هذه العوارض في بعض الأحيان لا يتم علاجها من خلال الادوية ولا تحصل الحامل على الاستفادة الكاملة من خلال الدواء.

ولهذا هناك بعض النقاط التي يمكن من خلالها التخلص من الأعراض المرافقة لحموضة المعدة خلال الحمل بتغيير النمط الغذائي التي تتبعه الحامل، وفي سياق هذا الحديث يُنصح بما يأتي:

1- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المُهيّجة للمعدة: مثل الحمضيات، والخل، والأطعمة المقلية، والبندورة، والكافيين، والخردل، والأطعمة الحارّة، ومنتجات النعناع، والشوكولاتة، والأطعمة الدهنية، والمشروبات الغازية، والكحول.

2-تجنب تناول الطعام قبل الخلود إلى النوم: إذ يُنصح بالأكل قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل الخلود إلى النوم، وذلك حتى يتمكن الجسم من البدء بعملية الهضم قبل الاستلقاء والنوم.

3-شرب الماء بين الوجبات: يُعدّ شرب الماء من الأمور المهمة خلال مرحلة الحمل، ولكن قد يسبب انتفاخ المعدة في بعض الحالات، لذلك ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء بين الوجبات.

4-مضغ اللبان بعد الوجبات: إذ يُحفز مضغ اللبان الغدد اللعابية لإفراز اللعاب الذي يُعادل أحماض المعدة، وهذا بدوره يساعد على تقليل الشعور بحرقة المعدة.

5-تجنب تناول وجبات كبيرة: من الممكن أن يسبب تناول الوجبات الكبيرة الدسمة الشعور بحرقة المعدة، لذلك ينصح بتقسيم الوجبات خلال اليوم لتصبح خفيفةً ومتباعدة لتنجنب ظهور أعراض الحرقة، ويجب التنويه إلى ضرورة مضغ الطعام جيداً.