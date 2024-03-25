كيف تتغلب على العطش خلال شهر رمضان؟

“حافظ على رطوبتك”، “اشرب كمية كافية من الماء”، نسمع هذه الجملة مراراً وتكراراً، وذلك لأن الماء والسوائل يلعبان دوراً مهماً في الحفاظ على درجة حرارة الجسم ومنع العدوى، وإيصال العناصر الغذائية إلى الخلايا ومساعدة الأعضاء على العمل بشكل صحيح.

وبالطبع من المهم جداً الحفاظ على جسمك رطباً جيداً كل يوم، وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية خلال شهر رمضان.

ولكن بالنظر إلى طول فترة الصيام خلال الشهر، فقد يكون هذا أمراً صعباً أيضاً، لاسيما عندما يصبح الطقس حاراً، حيث يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء لتعويض الماء المفقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

يمكن أن يؤدي نقص السوائل إلى مشكلات مثل صداع الجفاف ومشكلات في الجهاز الهضمي والإمساك والحموضة وغير ذلك، لذلك من المهم التأكد من الحفاظ على جسمك رطباً جيداً خلال شهر رمضان.

بشكل عام، يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء يومياً، ويظل هذا على حاله خلال شهر رمضان أيضاً. ولكن نظراً لأن الفترة الزمنية لاستهلاك الماء والطعام قصيرة، فقد لا يكون من الممكن شرب الكثير من الماء؛ علاوة على ذلك، لا ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء في وقت واحد. لذلك، يمكنك تلبية كمية السوائل الموصى بها عن طريق استهلاك الماء مع الأطعمة الغنية بالسوائل.

كلما أمكن، حاول إضافة نصف ملعقة صغيرة على الأقل من بذور الشيا إلى مشروباتك، مثل اللبن وماء الليمون وشاي الأعشاب. تمتص هذه البذور الصغيرة السائل الذي توضع فيه وتحتفظ بالمياه. لذلك، عندما يهضم الجسم البذور، يتم امتصاص الماء ببطء، مما يحافظ على مستوى الترطيب مرتفعًا طوال اليوم. من الأفضل إضافة بذور الشيا إلى كوب من الحليب وتناولها خاصة خلال فترة السحور. سيساعدك ذلك في الحفاظ على رطوبتك بشكل كافٍ حتى الإفطار.

الماء يأتي أولا. لا يمكن لأي شراب أن يعوض عنها، لأن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية. اشرب كوبا أو كوبين من الماء كل ساعة بين الإفطار والسحور.

يجب تجنب المشروبات الغازية تماماً خلال شهر رمضان، حيث إنها لا تحتوي فقط على السعرات الحرارية ولكن محتواها من السكر يتسبب في جفاف الجسم.

تجنب عصائر الفاكهة، وخاصةً المعبأة في زجاجات. بدلاً من ذلك، اختر العصائر الطازجة ولا تزل اللب أو الألياف، بل من الأفضل تناول الفواكه الغنية بالمياه، مثل البطيخ والبرتقال بدلاً من ذلك.

قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة إلى الحد الأدنى لأن لها تأثيراً مدراً للبول، لذلك عندما نشربها علينا تعويضها بمزيد من الماء.

نظراً لأنه قد يكون من الصعب استهلاك الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، فينصح دائمًا بتناول الأطعمة الغنية بالسوائل مثل السلطات والشوربات والفواكه لأنها مصدر كبير للمياه الإضافية. اختر الفواكه مثل البطيخ والبرتقال والفراولة، وأضف المكونات الغنية بالمواد الغذائية والمياه مثل الكينوا والخس والخيار إلى سلطاتك وتناول حساء الحبوب الصحية كل يوم.