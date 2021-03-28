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كيف تحافظ على فرشاة أسنانك؟

28 - مارس - 2021
فرشاة أسنان

فرشاة أسنان

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قدمت وزارة الصحة السعودية مجموعة من النصائح للحفاظ على فرشاة الأسنان نظيفة وفعالة.

جاء هذا في تغريدة، نشرتها مديرية صحة جدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر تحت عنوان: “5 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة”.

وجاءت النصائح الخمس كالتالي:

عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاغسلها قبل الاستخدام.

تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.

​لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد.

لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.

نظف الكوب الحامل للفرشاة: يمنع ذلك من تكون البكتيريا داخله، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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