كيف تحافظ على فرشاة أسنانك؟

قدمت وزارة الصحة السعودية مجموعة من النصائح للحفاظ على فرشاة الأسنان نظيفة وفعالة.

جاء هذا في تغريدة، نشرتها مديرية صحة جدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر تحت عنوان: “5 نصائح للحفاظ على فرشاة أسنان نظيفة وفعالة”.

وجاءت النصائح الخمس كالتالي:

عينيك تحمي أسنانك: إذا رأيت أي بقايا من معجون الأسنان، أو الطعام على الفرشاة، فاغسلها قبل الاستخدام.

تبديل الفرشاة كل 3 أشهر: بعد فترة من استخدام الفرشاة، تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.

​لا تشارك فرشاة الأسنان مع شخص آخر: تجنب تخزين فرش أسنان أفراد العائلة في كوب واحد.

لا تغطي الفرشاة: تغطية الفرشاة قد يعزز من نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.

نظف الكوب الحامل للفرشاة: يمنع ذلك من تكون البكتيريا داخله، وذلك بحسب “سبوتنيك”.