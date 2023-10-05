كيف تحمي عينيك من سطوع شاشة الهاتف؟

يمكن للإضاءة القوية أن تؤثر سلبا على صحة أعيننا (تعبيرية)

خلال السنوات الأخيرة، زاد اعتمادنا على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للقيام بمهام مختلفة، سواء تعلق الأمر بالعمل أم الترفيه.

أصبحنا نقضي ساعات في التحديق في شاشاتنا، وغالبا ما نهمل تأثيرها على أعيننا، إذ يمكن للسطوع الشديد المنبعث من هذه الأجهزة أن يجهد أعيننا ويؤدي إلى الصداع والجفاف والتعب، بل لتعقيدات أكثر خطورة على النظر، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل هذه التأثيرات وحماية أعيننا.

أحد أهم تلك الخطوات هي ضبط سطوع الشاشة، وهذه أبرز الطرق..

على الحواسيب

ينصح موقع “لاسو” المتخصص في الإجابات حول الأسئلة الأكثر إلحاحا، المتعلقة بمختلف جوانب الحياة، بتنزيل برنامج F.Lux ، والذي يسمح لك بتغيير سطوع شاشة الكمبيوتر الخاص بك اعتمادا على الوقت من اليوم ليتناسب مع الظروف المحيطة تلقائيا.

يمكنك تنزيل هذا البرنامج المجاني على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وبعد التثبيت، ستظهر أيقونة البرنامج في النظام، وسيتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيا ليناسب الوقت الحالي من اليوم سواء صباحا أو مساء.

وفي حال رغبت بتعطيل الخدمة، عليك بالضغط على خيار تعطيل لمدة ساعة واحدة أو أكثر، الموجود على الواجهة الرئيسية للبرنامج، للتوقف عن العمل مؤقتا واتخاذ خطوات الضبط المناسبة لك، إذ قد تتطلب عمليات تركيب الفيديو والصور ضوءا ساطعا، ما يعني ضرورة توقيف الخدمة مؤقتا.

على الهواتف

بالإضافة إلى ضرورة تقليل إضاءة الهاتف بالطريقة المعتادة في الإعدادات، يمكن تنزيل برامج تخفيف السطوع والتي تعمل تلقائيا دون التدخل في كل مرة.

هناك العديد من البرامج التي تعمل على ضبط ضوء الشاشة، لكن ينصح بتفعيل برنامج الوضع الليلي (Night Mode Software) على وجه الخصوص، وهو موجود على متاجر أندرويد وآيفون.

بعد اكتمال التنزيل والتثبيت على هاتفك، افتح الوضع الليلي واضغط على زر ابدأ للتشغيل

في شريط تمرير السطوع، يمكنك السحب إلى اليسار لتقليل السطوع وإلى اليمين لزيادته.