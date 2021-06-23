كيف تحمي نفسك من أضرار المكيّفات في الجو الحار؟

اشارت الدكتورة الدكتورة تاتيانا رومانينكو في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أنه في درجة حرارة الهواء العالية، يخاطر الناس بالإصابة بالمرض بدخولهم من الشارع الحار، إلى مكان بارد تستخدم فيه مكيفات الهواء.

تضيف، لتجنب الإصابة بالزكام والمشكلات الصحية الأخرى، يجب عدم التعرض إلى تغير مفاجئ في درجات الحرارة، ومن أجل ذلك، يجب أن يعمل مكيف الهواء بدرجة حرارة مناسبة. وهذه قاعدة حيوية في الجو الحار.

تقول، “عند الدخول من الشارع إلى البيت لا داعي لتشغيل المكيف فورا على درجة 16 درجة مئوية. أي يجب ألا يزيد اختلاف درجات الحرارة عن 6-8 درجات. وهذا يعني عند الدخول من الشارع إلى البيت مثلا يجب تخفيض درجة حرارة الهواء في الداخل تدريجيا. ونفس الشيء يجب عمله في صالون السيارة. وهذه قاعدة أساسية أولى”.

تحذر الدكتورة من الجلوس مباشرة أمام مكيف الهواء، خاصة إذا تطلب الأمر البقاء فترة طويلة في المكان الذي يعمل فيه المكيف.

تقول، “والقاعدة الأساسية الثانية، يجب وضع المكيف بصورة صحيحة. أي لا ينصح بالجلوس أمام المكيف مباشرة، وتكون المسافة بين المكيف ومكان الجلوس نحو 1.5-2 متر. كما يجب ألا يكون المكيف موجه مباشرة إلى مكان جلوس الإنسان في المكتب أو البيت”.

وتنصح الدكتورة بعدم السماح بتراكم الأتربة والبكتيريا في المكيف. لذلك يجب تنظيف فلتر المكيف بصورة دورية، وذلك بحسب “نوفوستي”.