كيف تخسر وزنك دون حساب السعرات الحرارية؟

يرى العديد من الأشخاص أن فكرة حساب السعرات الحرارية خلال فترة “الريجيم” أمرا مزعجا للغاية، لكن هل يمكن أن نخسر الوزن دون حساب السعرات الحرارية؟.

إن فقدان الوزن من العمليات الحسابية البسيطة، فأنت بحاجة إلى تجنب تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق. وكل عنصر غذائي يحتوي على سعرات حرارية فيه، ما عليك سوى اختيار العناصر الأقل سعرات حرارية لإنقاص الوزن.

وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع عالمة الأغذية سينغ سفانفيلدت، لمعرفة إذا كان بالإمكان خسارة الوزن دون حساب السعرات الحرارية.

وتعرف السعرة الحرارية الواحدة بأنها كمية الطاقة اللازمة لرفع غرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية واحدة، وتشتهر أكثر بالطاقة الموجودة في الطعام الذي نتناوله والطاقة التي يستهلكها الجسم.

وتقول سينغ إن حساب السعرات الحرارية ليس ضروريًا لفقدان الوزن، ولا يزال بإمكانك إنقاص الوزن دون احتساب السعرات الحرارية، ومن خلال إجراء تعديلات صغيرة في نظامك الغذائي، يمكنك تقليل عدد السعرات الحرارية دون الحاجة إلى حسابها.

على سبيل المثال، ستساعدك المقايضات التالية على تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها:

تناول المزيد من الخضار في وجباتك

التحول إلى خيارات الحبوب الكاملة

استبدال المشروبات الغازية بالمياه

تناول كميات أقل من الدهون المشبعة بما في ذلك الزبدة والقشدة

تناول أطعمة أقل فقراً بالمغذيات وغنية بالطاقة والسكر، مثل الحلويات والبسكويت والآيس كريم

إن اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية لا يساعد فقط في إنقاص الوزن، بل هو مفتاح لصحتك بشكل عام.

وتقول سينغ “إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن دون تتبع السعرات الحرارية، فمن المفيد تضمين المزيد من الخضروات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي”.

وتضيف “الخضروات غنية بالمغذيات وقليلة الطاقة، مما يعني أنه يمكنك تناول كمية كبيرة منها دون الحصول على الكثير من السعرات الحرارية، والحبوب الكاملة غنية بالألياف الغذائية التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول بالإضافة إلى أنها مفيدة لعملية الهضم”.

ويعد فقدان الوزن أمرًا بسيطًا للغاية عندما تفكر في الأمر، فأنت تحتاج فقط إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله، ولا تحتاج إلى ممارسة الرياضة لحرق السعرات الحرارية، فالجسم يحرق السعرات الحرارية لأداء الأنشطة والوظائف اليومية الأساسية.

وأوضحت سينغ “يحتاج جسمك باستمرار إلى الطاقة لأداء وظائف الجسم الأساسية مثل التنفس ووظائف القلب والدماغ والرئتين والأنسجة، وكمية الطاقة اللازمة لأداء هذه الوظائف الأساسية تسمى معدل الأيض الأساسي، وتعتمد على متغيرات، بما في ذلك الجنس والعمر والوزن والطول”.

وبالإضافة إلى معدل الأيض الأساسي، يمكنك أيضًا حرق الطاقة أثناء أداء مهامك اليومية، مثل العمل والمشي والتمارين الرياضية. كل هذا يحرق الطاقة أيضًا. وإذا كنت تأكل من الطاقة بقدر ما يحرق جسمك، فسوف تحافظ على وزنك. وإذا كنت تأكل طاقة أكثر مما يحرقه جسمك لفترة من الوقت، فسوف يزداد وزنك. وبالمثل، إذا كنت تأكل طاقة أقل مما يحرقه جسمك، فسوف تفقد الوزن.