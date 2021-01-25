كيف تساعدك "كرة التنس" على إيقاف الشخير؟ إليك هذه الحيلة

الشخير هو صوت أجش أو خشن يحدث عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بحلقك، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع تنفسك.

لا شك أن النوم إلى جانب شخص يشخر بشكل مستمر مزعج للغاية، ويمكن أن يكون له أيضاً تأثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية.

وكشفت خبيرة النوم الدكتورة صوفي بوستوك أن الشخير ازداد أثناء الإغلاق بسبب قلة النشاط البدني، في حين أن ممارسة الرياضة وفقدان الوزن يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في التخفيف من المشكلة.

ولكن إذا كنت تبحث عن حل أسرع لمشكلة الشخير، فقد كشفت الخبيرة عن خدعة غريبة قد تساعد على التخلص من الشخير، وكل ما تحتاجه هو كرة تنس.

وشرحت الدكتورة بوستوك كيف يمكن للوضع الذي ننام فيه أن يؤثر على الشخير، ويلاحظ معظم الناس أن الشخير يزداد سوءًا عندما تستلقي على ظهرك. لذا، ما يحدث عندما تستلقي على ظهرك، من المرجح أن يفتح فمك، وأثناء ذلك، يتحرك نوعاً ما للخلف ويضغط على الشعب الهوائية، وبالتالي تميل عضلات لسانك إلى الاسترخاء أكثر.

وأضافت بوستوك ” أي شيء يمكنك القيام به لإبقاء نفسك متكئًا على جانبك قد يفيد في التخفيف من الشخير، مثل وضع بعض الوسائد، أو حتى خياطة كرة تنس في الجزء الخلفي من بيجامة النوم، مما يجعل النوم على ظهرك غير مريح”.

وكشفت أيضًا أن هناك إجراءات أخرى يمكنك اتباعها، بما في ذلك استخدام قطع مصممة خصيصًا من شريط لاصق لإغلاق فمك وتعزيز التنفس من خلال أنفك بدلاً من ذلك. وهناك أيضًا شرائط أنف للمساعدة في فتح مجرى الهواء، وواقيات الفم لمنع الفك من الانزلاق للخلف والمساهمة في المشكلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.